[하리하라의 사이언스 인사이드]헤파이스토스에서 안스로봇까지

신들의 대장장이라는 별명답게 헤파이스토스는 무엇이든 만들어내는 것으로 유명했다. 그는 날개 달린 신발을 만들어 전령 헤르메스를 도왔고, 신의 방패인 아이기나를 만들어 아테나를 지켰으며, 헬리오스에게 황금 마차를 만들어주어 인간들이 해가 뜨는 낮을 누릴 수 있게 해주었다. 또한 그는 스스로 움직여 음식을 서빙하는 세발솥과 함께, 청동으로 만든 전투로봇 탈로스와 가사를 하는 황금 처녀도 만들어냈다. 말하자면 일상용품에서 스마트한 가전제품을 거쳐 로봇과 휴머노이드까지 모두 만들어낸 셈이다.



인류의 문명이 도구를 만드는 것에서 시작됐다는 건 널리 알려진 사실이다. 그저 돌멩이를 주워 던지는 것이 아니라, 날카로운 면이 드러나도록 돌을 쪼개고, 다양한 용도에 맞게 깨진 면을 갈아내던 그 순간부터 말이다. 그건 우리가 단순한 생물학적 생존에 더해 영위하고 향유할 수 있는 삶을 살도록 만들어준 바탕이 되었다. 그리고 여전히 우리는 헤파이스토스의 발자취를 따라 새로운 것을 만들고 있다.



2020년, 미국의 과학자들은 로봇처럼 설계한 유기생명체인 ‘제노봇(Xenobot)’의 탄생을 알린 바 있다. 제노봇이란 살아 있는 세포로 만들어진 일종의 초소형 로봇이다. 지구상의 모든 생명체들은 오랜 시간을 통해 발생한 수많은 변이들과 끊임없는 자연선택이 중접되며 다듬어진 우연의 산물이었다. 그렇기에 세포는 생물을 이루는 기본 단위이자 거의 완벽하게 작동하는 생물학적 부품이다. 연구진은 ‘이렇게 (완벽한) 세포를 기계의 부품처럼 조립해, 특정한 기능을 수행하는 생명체를 만들 수 있을까’라는 궁금증을 토대로 ‘스스로 전진하는 유기체’를 만드는 프로젝트에 들어갔다.



먼저 슈퍼컴퓨터와 인공지능(AI)을 이용해 다양한 세포들의 특성을 분석해서 가장 적합한 유형의 세포를 찾고, 이들을 어떤 구조로 배치해야 가장 효율적으로 움직일 수 있는지를 시뮬레이션했다. 이 설계도를 바탕으로 아프리카발톱개구리(Xenopus)의 배아에서 얻은 수천개의 심장세포와 피부세포를 정밀하게 조립해 만든 1㎜ 남짓의 작은 유기체가 바로 제노봇이었다. 제노봇은 직관이나 우연이 아니라 철저한 설계하에 만들어진 인류 최초의 계산설계유기체(Computational design of Organism·CDO)였다.



수축하는 특징을 가진 심장세포는 제노봇의 동력원이 되었고, 특수한 형태로 배열된 피부세포들은 이 힘을 제어해 제노봇을 하나의 방향으로 밀어내어 이를 전진시켰다. 제노봇은 인공적으로 디자인할 수 있다는 편의성에 여타의 유기체와 마찬가지로 생체적합성이 뛰어나고 생분해가 가능한 것이 장점으로 꼽힌다. 이에 향후 체내에서 표적약물 전달이나 혈관 내부 불순물 청소, 조직 재생 등의 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.



개구리로 테스트를 했으니, 다음 수순은 사람의 세포로 CDO를 만들 수 있는지의 여부였다. 그렇게 탄생한 것이 2023년 발표된 안스로봇(Anthrobot)이다. 인류를 의미하는 anthro-와 로봇(robot)의 합성어인 안스로봇은 섬모가 있어 자유로이 움직일 수 있고, 가지를 뻗어나가면서 촘촘한 구조물을 형성하는 기능이 있었다. 상처난 조직에 안스로봇을 뿌려두자 이들은 벌어진 틈으로 스스로 이동해 가지를 뻗으며 서로 연결되었고, 이 과정에서 신경 재생 물질이 분비되며 손상된 신경까지 회복시킴을 보여주었다. 안스로봇의 개발은 언젠가는 면역학적 거부 반응 없이 효과적으로 상처를 수복하고 신경을 재생시키는 마법 같은 재생치료제를 만들 수 있을지도 모른다는 기대를 품게 했다.



헤파이스토스가 무생물과 스마트 가전제품에서 휴머노이드까지 만들어냈다면, 인간 역시 도구와 무기물로 만들어진 로봇을 거쳐 진짜 세포로 만들어진 새로운 유기체를 만들어내고 있다. 헤파이스토스는 유일했지만, 인류는 많고 다양하기에 오래지 않아 그가 채 만들어내지 못한 것들도 우리는 만들어낼 것임에 틀림없다. 여기서 반드시 기억해두어야 할 것이 있다. 애초에 헤파이스토스가 이 많은 것들을 왜 만들었는지이다. 그가 만들어낸 모든 물품은 모두 목적이 있다. 누군가를 지키기 위해서, 일상의 편리함을 위해서, 위험한 전투를 대신하기 위해서였다. 이는 모두 누군가를 혹은 우리 모두를 행복하게 하기 위해서라는 것이다. 기술의 미덕은 거기에 있는 것이다.