설 명절을 엿새 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트어린이집에서 한복을 차려입은 어린이들이 세배를 배우고 있다.
사회 포토뉴스
두 손 나란히 모으고 배꼽인사
입력 2026.02.11 20:11
- 권도현 기자
