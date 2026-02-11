‘클린’한 차 끝까지 달린다…차준환, 남자 피겨 쇼트 ‘6위’

92.72점으로 ‘시즌 베스트 점수’

트리플 악셀 회전 부족 판정 감점

‘쿼드킹’ 말리닌 108.16점으로 1위

14일 프리에서 역전 드라마 노려

공연을 마치고 숨을 거칠게 몰아쉬며 차준환(25·서울시청)은 환하게 웃었다. 실수 없는 클린 연기를 펼쳤다. 왼 주먹을 가볍게 쥐면서 링크 위에서 모든 것을 쏟아낸 자신의 퍼포먼스에 만족해했다.



한국 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환이 11일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 빼어난 경기를 펼쳤다. 앞서 팀 이벤트(단체전) 남자 쇼트 프로그램에서 마지막 점프 과제인 트리플 악셀을 놓쳤던 실수를 개인전에서는 완벽히 만회했다. 실수 없는 깔끔한 연기에 풍부한 감정선까지 시선을 사로잡았다.



점수가 아쉬웠다. 차준환은 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. 시즌 베스트 점수였으나 참가자 중 6위다. 키스앤크라이존에서 점수를 확인하는 차준환의 표정에는 순간 실망감이 드러났다. 마지막 점프 과제인 트리플 악셀에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우)이 나와 0.69점의 수행점수(GOE)가 감점됐다.



올림픽 데뷔전인 2018년 평창 대회에서 15위에 그쳤던 차준환은 2022년 베이징 대회에서 5위로 개인 기량을 대폭 끌어올렸다. 3연속 올림픽 도전에 나선 이번에는 더 높은 곳, 내심 한국 남자 피겨 사상 첫 올림픽 메달 획득까지 노린다.



14일 프리 스케이팅에서 만회해야 할 점수 차는 상당히 벌어졌다. 1위는 108.16점을 받은 ‘쿼드킹’ 일리야 말리닌(미국)이 차지했고, 일본의 가기야마 유마(103.07점), 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)가 뒤를 이었다. 메달권 진입까지, 역전 가능성이 사라진 것은 아니지만 쉽지 않은 도전이 될 전망이다.



잠깐 실망했지만 차준환은 믹스트존에서 다시 밝게 웃었다. 점수에 대한 아쉬움보다 보여준 퍼포먼스에 만족감을 표현했다. “이 순간 정말 한 점의 후회도 없을 만큼 모든 것을 다 내던지고 나왔다”고 웃은 차준환은 “올림픽까지 너무 어려운 시간을 잘 버텼고 오늘 경기를 할 수 있다는 점만으로 좋았다. (점수에 대한) 아쉬움도 떨칠 수 있을 만큼, 경기하는 순간에는 정말 모든 진심을 다 보여줬다”고 만족했다.



차준환은 “점프 퀄리티나 스핀 같은 부분들이 정말 많이 발전했다는 느낌도 들었다. 시즌 베스트 점수는 좋지만, 그간 해왔던 점수에 비해 아쉬움은 있다”고 속내도 살짝 드러냈다.



14일, 차준환은 남자 피겨 사상 첫 올림픽 메달을 포함해 개인 최고 순위(5위) 경신에 도전한다. 4위 다니엘 그라슬(이탈리아·93.46점)과는 불과 0.74점 차다.



프리 스케이팅에서 마지막 승부에 나서는 차준환은 “아직 올림픽 메달을 바라보고 있다. 포기하지 않은 꿈이다. 프리 스케이팅에서도 오늘과 마찬가지로 순간을 즐기고 과정의 성취를 이룬다면 결과도 따라올 것”이라고 말했다.



준비해온 프리스케이팅에 대한 자신감을 드러냈다. 쇼트 프로그램의 경기력도 좋았다. 차준환은 “다시 이틀 정도 시간이 주어졌다. 오늘 다 쏟아냈으니 다시 빨리 채워 열심히 해 보겠다”고 말했다.

