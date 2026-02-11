창간 80주년 경향신문

이 대통령 “이해찬, 정치의 기술보다 자세 가르쳐주신 분”

이재명 대통령은 11일 고 이해찬 전 국무총리를 추모하며 "총리님께서는 정치의 '기술'보다 정치의 '자세'를 먼저 가르쳐주신 분이었다"고 밝혔다.

이 대통령은 "쉽지 않은 길이었지만 옆에 계셔주셨기에 버틸 수 있었고, 함께였기에 덜 외로웠다"며 "책 속에서나 만날 법한 큰어른 이해찬 총리님과 한 시대를 함께할 수 있었던 것은 제 삶의 크나큰 행운이자 영광"이라고 적었다.

이 대통령은 또 "대한민국 민주주의가 어떻게 여기까지 왔는지 되새기고 싶은 모든 분께 이 책의 일독을 권한다"며 "우리 정치가 지켜야 할 가치와 앞으로 나아가야 할 길까지 명확히 제시해줄 것"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

이 대통령 “이해찬, 정치의 기술보다 자세 가르쳐주신 분”

입력 2026.02.11 20:22

수정 2026.02.11 20:23

  • 민서영 기자

이 전 총리 추모 글 SNS에 올려

김 여사와 청주·충주 민생 방문도

이 대통령, 직접 폰 들고 시민과 ‘셀카’ 이재명 대통령이 11일 충북 충주시 건강복지타운 ‘먹거리 그냥드림 코너’를 방문해 시민들과 기념사진을 찍고 있다. 김창길 기자 cut@kyunghyang.com

이 대통령, 직접 폰 들고 시민과 ‘셀카’ 이재명 대통령이 11일 충북 충주시 건강복지타운 ‘먹거리 그냥드림 코너’를 방문해 시민들과 기념사진을 찍고 있다. 김창길 기자 cut@kyunghyang.com

이재명 대통령은 11일 고 이해찬 전 국무총리를 추모하며 “총리님께서는 정치의 ‘기술’보다 정치의 ‘자세’를 먼저 가르쳐주신 분이었다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “이해찬 전 총리님을 떠나보내고 먹먹한 가슴으로 총리님의 회고록을 다시 펼쳤다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “대한민국 민주주의를 위해 평생을 바쳐 치열하게 싸워오신 삶이 책 곳곳에 고스란히 배어 있었다”며 “수많은 시련과 공격 속에서도 방향을 잃지 않도록 굳게 잡아주시던 총리님의 목소리가 여전히 선명하다”고 밝혔다.

이 대통령은 “쉽지 않은 길이었지만 옆에 계셔주셨기에 버틸 수 있었고, 함께였기에 덜 외로웠다”며 “책 속에서나 만날 법한 큰어른 이해찬 총리님과 한 시대를 함께할 수 있었던 것은 제 삶의 크나큰 행운이자 영광”이라고 적었다.

이 대통령은 또 “대한민국 민주주의가 어떻게 여기까지 왔는지 되새기고 싶은 모든 분께 이 책의 일독을 권한다”며 “우리 정치가 지켜야 할 가치와 앞으로 나아가야 할 길까지 명확히 제시해줄 것”이라고 밝혔다.

이 전 총리는 지난달 25일 베트남 출장 중 별세했다. 이 전 총리에 대한 추모 열기로 고인의 회고록이 베스트셀러 순위에 오르기도 했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 충북 청주 무학시장을 방문해 상인들에게 새해 인사를 건네며 황태포와 곶감, 밤 등 제수용품을 구입했다. 이 대통령은 이후 청와대 참모들과 백반집에 들러 오찬을 함께했다.

충주로 이동한 이 대통령 부부는 충주 시내에 있는 ‘그냥드림’ 사업장을 방문해 운영 현황을 점검했다. 그냥드림 사업은 당장 끼니를 해결하기 어려운 이들에게 소득·재산 증빙 등 조건 없이 먹을거리와 생활필수품을 지급하는 사업이다. 이 대통령은 “시민 복지 사업이 아니라 굶지 말자는 것이다. 훔쳐서 감옥 가지 말자는 취지”라며 “지역주민뿐 아니라 이곳을 들르는 누구든 이용할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

댓글