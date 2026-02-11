19일 오후 3시…윤석열 ‘내란’ 선고 TV생중계

12·3 불법계엄 관련 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령(사진)에 대한 1심 선고가 생중계 된다.



서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 오는 19일 오후 3시부터 진행되는 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등에 대한 내란 사건 1심 선고에 대한 중계방송 신청을 허가했다고 11일 밝혔다. 앞서 조은석 내란 특검은 윤 전 대통령에 대해 사형을 구형했다.



법원 자체 장비로 촬영한 중계 영상이 방송사 등을 통해 실시간 송출될 예정이다. 앞서 법원은 내란 중요임무종사 혐의 한덕수 전 국무총리의 1심 선고, 윤 전 대통령의 체포 방해 혐의 1심 선고, 김건희 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 1심 선고 장면의 생중계를 모두 허가했다.



12일 있을 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 내란 중요임무종사 혐의 1심 선고도 생중계된다. 이 전 장관은 계엄 선포 당일인 2024년 12월3일 밤 윤 전 대통령의 지시를 받고 허석곤 전 소방청장에게 전화해 일부 언론사에 대한 단전·단수를 지시한 혐의 등을 받는다. 특검은 이 전 장관에 대해 징역 15년을 구형했다.

