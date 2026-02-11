“6년 미룬 정규직 전환 이행을”…건보 고객센터 노동자, 단식 돌입

“정부 약속에도 단 1명도 전환 안 돼” 사측 ‘수습기간’ 등 내놔 노조 반발

국민건강보험공단 고객센터 노동자가 몇년째 지연된 정규직 전환 약속 이행을 촉구하며 무기한 단식투쟁에 돌입했다.



김금영 공공운수노조 국민건강보험고객센터지부장은 11일 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 “정부가 공공부문부터 정규직 전환의 시대를 열겠다고 약속한 지 6년이 지났지만 단 한 명의 전환도 없었다”라며 “정부와 공단이 이 문제를 책임 있게 해결할 때까지 무기한 단식에 돌입한다”고 말했다.



건보공단은 문재인 정부의 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 2021년 10월 소속기관을 신설해 고객센터 노동자들을 고용하는 방식으로 정규직 전환을 하겠다고 했다. 그러나 건보공단 고객센터는 공공부문 정규직 전환 정책 시행 6년이 지난 지금까지도 근로복지공단·국민연금공단·건강보험심사평가원 등 4대 보험기관 중 유일하게 전환되지 않은 사업장으로 남아있다. 전환 대상과 노동조건 등을 두고 노사 이견을 좁히지 못했기 때문이다. 노동자들은 고용불안과 차별적 처우를 겪고 있다고 호소하고 있다.



주요 쟁점은 수습기간 3개월 도입, 외국인·재외국민 전환 배제, 연차 미승계, 개인별 차등 인센티브 제도 도입 등이다. 노조는 사측이 내세운 이런 조건이 공공부문 정규직 전환 가이드라인의 취지에 반한다고 반발하고 있다. 노조는 지난 2일부터 무기한 파업과 함께 노숙 농성을 시작했다. 더불어민주당 을지로위원회는 최근 이 문제를 다루겠다고 밝힌 상태다.



김 지부장은 “20년 가까이 현장을 지켜온 상담사들에게 다시 수습을 말하고 있다. 현장에 들어와 수십년 일해온 노동자들에게 도대체 무엇을 더 검증하겠다는 것이냐”면서 “수십년 건보공단의 이름으로 일한 노동자들의 연차를 삭제하고, 외국인 노동자를 정당한 이유 없이 배제하는 것이 과연 정규직 전환이 맞냐”고 물었다. 엄길용 공공운수노조 위원장은 “이재명 정부 들어서 공공기관은 모범적 사용자의 역할을 해야 한다고 강조하고 있는데, 6년 전 약속했던 정규직 전환을 위해 투쟁하는 건보공단 고객센터부터 살펴봐야 하는 것 아닌가”라고 지적했다.



노조는 문제가 해결되지 않을 경우 오는 21일 50명이, 27일 100명이 동조 단식에 돌입하는 등 투쟁을 확대할 계획이다.

