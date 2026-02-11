창간 80주년 경향신문

“6년 미룬 정규직 전환 이행을”…건보 고객센터 노동자, 단식 돌입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민건강보험공단 고객센터 노동자가 몇년째 지연된 정규직 전환 약속 이행을 촉구하며 무기한 단식투쟁에 돌입했다.

김금영 공공운수노조 국민건강보험고객센터지부장은 11일 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 "정부가 공공부문부터 정규직 전환의 시대를 열겠다고 약속한 지 6년이 지났지만 단 한 명의 전환도 없었다"라며 "정부와 공단이 이 문제를 책임 있게 해결할 때까지 무기한 단식에 돌입한다"고 말했다.

건보공단은 문재인 정부의 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 2021년 10월 소속기관을 신설해 고객센터 노동자들을 고용하는 방식으로 정규직 전환을 하겠다고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“6년 미룬 정규직 전환 이행을”…건보 고객센터 노동자, 단식 돌입

입력 2026.02.11 20:34

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“정부 약속에도 단 1명도 전환 안 돼”

사측 ‘수습기간’ 등 내놔 노조 반발

얼마나 더 기다려야 합니까 공공운수노조 국민건강보험 고객센터지부 노조원들이 11일 청와대 분수대 앞에서 ‘합의된 정규직 전환 즉각 이행’을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 서성일 선임기자

얼마나 더 기다려야 합니까 공공운수노조 국민건강보험 고객센터지부 노조원들이 11일 청와대 분수대 앞에서 ‘합의된 정규직 전환 즉각 이행’을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 서성일 선임기자

국민건강보험공단 고객센터 노동자가 몇년째 지연된 정규직 전환 약속 이행을 촉구하며 무기한 단식투쟁에 돌입했다.

김금영 공공운수노조 국민건강보험고객센터지부장은 11일 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 “정부가 공공부문부터 정규직 전환의 시대를 열겠다고 약속한 지 6년이 지났지만 단 한 명의 전환도 없었다”라며 “정부와 공단이 이 문제를 책임 있게 해결할 때까지 무기한 단식에 돌입한다”고 말했다.

건보공단은 문재인 정부의 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 2021년 10월 소속기관을 신설해 고객센터 노동자들을 고용하는 방식으로 정규직 전환을 하겠다고 했다. 그러나 건보공단 고객센터는 공공부문 정규직 전환 정책 시행 6년이 지난 지금까지도 근로복지공단·국민연금공단·건강보험심사평가원 등 4대 보험기관 중 유일하게 전환되지 않은 사업장으로 남아있다. 전환 대상과 노동조건 등을 두고 노사 이견을 좁히지 못했기 때문이다. 노동자들은 고용불안과 차별적 처우를 겪고 있다고 호소하고 있다.

주요 쟁점은 수습기간 3개월 도입, 외국인·재외국민 전환 배제, 연차 미승계, 개인별 차등 인센티브 제도 도입 등이다. 노조는 사측이 내세운 이런 조건이 공공부문 정규직 전환 가이드라인의 취지에 반한다고 반발하고 있다. 노조는 지난 2일부터 무기한 파업과 함께 노숙 농성을 시작했다. 더불어민주당 을지로위원회는 최근 이 문제를 다루겠다고 밝힌 상태다.

김 지부장은 “20년 가까이 현장을 지켜온 상담사들에게 다시 수습을 말하고 있다. 현장에 들어와 수십년 일해온 노동자들에게 도대체 무엇을 더 검증하겠다는 것이냐”면서 “수십년 건보공단의 이름으로 일한 노동자들의 연차를 삭제하고, 외국인 노동자를 정당한 이유 없이 배제하는 것이 과연 정규직 전환이 맞냐”고 물었다. 엄길용 공공운수노조 위원장은 “이재명 정부 들어서 공공기관은 모범적 사용자의 역할을 해야 한다고 강조하고 있는데, 6년 전 약속했던 정규직 전환을 위해 투쟁하는 건보공단 고객센터부터 살펴봐야 하는 것 아닌가”라고 지적했다.

노조는 문제가 해결되지 않을 경우 오는 21일 50명이, 27일 100명이 동조 단식에 돌입하는 등 투쟁을 확대할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글