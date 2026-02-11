민주당, 초대 충남대전특별시장 ‘선거 레이스’ 닻 올렸다

박범계·양승조 등 릴레이 출사표 대전 현역 의원 7명 중 3명이 등판 강훈식 비서실장 출마 ‘최대 변수’

대전·충남 행정통합이 추진되면서 초대 통합시장 자리를 노리는 여당 인사들의 출마 선언이 이어지고 있다. 향후 당내 경선과 공천 판도를 뒤흔들 가장 큰 변수는 강훈식 대통령비서실장 출마 여부다.



4선의 박범계 더불어민주당 의원(대전 서구을·왼쪽 사진)은 11일 기자회견을 열고 “충남·대전통합특별시 성공을 위한 설계자이자 실행자가 되기 위해 초대 시장 후보로 출마하겠다”고 밝혔다. 박 의원은 “충남·대전통합특별시는 이재명 정부 5극3특 전략을 현장에서 증명해야 할 가장 중요한 모델이며, 저는 이 흐름을 가장 오래 고민하고 가장 깊이 이해하며 끝까지 책임질 준비가 된 사람”이라고 출마 이유를 설명했다.



민주당에서는 이미 재선의 장철민 의원(대전 동구)과 초선인 장종태 의원(대전 서구갑)이 대전·충남통합특별시장 선거 도전을 선언했다. 박 의원까지 가세하면서 대전에서만 7명의 현역 국회의원 중 3명이 시장 선거에 나서게 됐다.



행정통합이 이뤄지면 인구 360만의 특별시를 이끄는 첫 통합시장으로서 큰 상징성을 갖게 되고 정치적 무게감도 달라지기 때문에 당내 경쟁이 치열해지는 것으로 풀이된다. 현직 대전시장과 충남지사가 모두 야당인 국민의힘 소속이기 때문에 당내 기득권을 가진 후보가 없고, 이재명 정부 초기 국정 지지도가 높아 이번 선거가 여당에 유리하게 작용할 것이란 판단도 깔려 있는 것으로 보인다.



여당 공천 경쟁에는 현역 국회의원들뿐 아니라 전직 시도지사도 합류했다. 양승조 전 충남지사(오른쪽)도 이날 충남도청에서 출마를 발표했다. 앞서 허태정 전 대전시장도 지난 2일 출사표를 냈다. 두 사람은 시도지사 선거 예비후보 등록 첫날인 지난 3일 예비후보 등록을 하고 대전과 충남을 무대로 일찌감치 선거전에 뛰어들었다. 민주당에서는 박정현 충남 부여군수, 박수현 수석대변인도 출마 가능성을 열어둔 상태다.



민주당 경선과 공천 구도의 가장 큰 변수와 관심사는 강훈식 비서실장의 출마 여부다. 민주당이 당론으로 발의한 ‘충남대전통합특별시 설치 특별법안’ 부칙을 보면 통합시장 선거에 입후보하려는 경우 공직자 사퇴 시한과 상관없이 법이 공포된 날부터 10일 이내에 직을 그만두면 되는 것으로 규정돼 있다. 이를 두고 강 실장의 출마 길을 열어주려는 것 아니냐는 해석이 나온다.

