'쥐 출몰' 몸살 앓던 구로, IoT로 24시간 감시·포획

경향신문

본문 요약

서울 구로구가 사물인터넷을 활용해 도심에 증가하고 있는 쥐 방제 시스템을 가동한다고 11일 밝혔다.

이번에 스마트 장비 '바이퍼' 40대와 쥐 트랩 40대가 신도림 미래사랑어린이공원, 테크노근린공원 등 주요 민원 발생지에 설치된다.

해당 장비는 내장 센서로 쥐 출몰과 포획을 24시간 상시 감시한다.

‘쥐 출몰’ 몸살 앓던 구로, IoT로 24시간 감시·포획

입력 2026.02.11 20:41

수정 2026.02.11 20:42

  류인하 기자

서울 구로구가 사물인터넷(IoT)을 활용해 도심에 증가하고 있는 쥐(설치류) 방제 시스템을 가동한다고 11일 밝혔다.

구에 따르면 관내 쥐 관련 민원은 2021년 11건에서 2025년 257건으로 약 23배 증가했다. 이상기후와 정비사업 등으로 인한 설치류 활동 영역 확대 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

구로구는 2025~2026년 설치류 집중 특별 방제 계획을 수립하고, 방역 효율성과 24시간 상시 감시 체계를 강화하기 위해 이달부터 IoT 스마트 구서 장비 운영을 시작했다. 이번에 스마트 장비 ‘바이퍼(Viper)’ 40대와 쥐 트랩 40대가 신도림 미래사랑어린이공원, 테크노근린공원 등 주요 민원 발생지에 설치된다.

해당 장비는 내장 센서로 쥐 출몰과 포획을 24시간 상시 감시한다. 포획 시 무게를 감지해 출입문을 자동 폐쇄하고 상황실에 즉시 경보를 발령한다.

이 장비는 독성 쥐약을 사용하지 않고 생포하는 방식이어서 어린이나 길고양이 등 다른 동물에게 피해를 주지 않고 도심에서 안전하게 쓸 수 있다는 게 장점이다.구는 민원 취약 시간대와 구간을 분석해 방제 동선을 조정해 나간다는 계획이다.

