러트닉 미 상무 ‘엡스타인 성범죄 판결 후에도 교류 계속’ 시인

“세 번 만났을 뿐…잘못은 없어” 섬 방문한 이유엔 “기억 안 나” 사퇴 압박 계속…백악관 “신뢰”

미국 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과의 관계에 대해 거짓 해명을 한 것으로 드러난 하워드 러트닉 미 상무장관(사진)이 10일(현지시간) 의회에서 엡스타인이 성범죄 혐의로 유죄 판결을 받은 후에도 그와 교류한 사실을 인정했다. 그는 교류가 제한적인 수준이었다고 주장했다.



러트닉 장관은 이날 미 상원 세출위원회 상무·법사·과학 소위원회 청문회에 출석해 자신이 엡스타인 소유의 섬을 방문했으며, 엡스타인과 관계를 끊었다고 주장했던 시점 이후에도 그와 만난 사실을 시인했다. 그는 엡스타인을 2005년 처음 만났고 이후 14년 동안 총 세 차례 만났다고 진술했다.



러트닉 장관은 엡스타인과 “지인이라고 부를 만한 관계도 아니었다”며 “말 그대로 세 번 만난 것이 전부”라고 말했다. 이어 “나와 내 아내는 내가 어떤 면에서도 잘못한 것이 없다는 것을 알고 있다”며 “숨길 것이 정말 아무것도 없다”고 강조했다.



러트닉 장관은 이날 청문회에서 2005년 뉴욕 맨해튼에서 엡스타인을 이웃으로 만났고 2012년 가족과 함께 엡스타인 소유의 카리브해 섬을 방문했다고 밝혔다. 엡스타인은 2008년 미성년자 성매매 알선 혐의로 처음 유죄 판결을 받았고 2019년 성매매 혐의로 복역하던 중 사망했다.



러트닉 장관은 섬 방문과 관련해 “아내와 아이들, 보모, 다른 가족들과 함께 섬에서 한 시간가량 머문 것이 전부”라고 설명했다. 다만 섬을 방문하게 된 정확한 이유에 대해서는 “기억나지 않는다”고 했다. 해당 섬은 엡스타인의 성범죄가 주로 벌어진 곳으로 알려져 있다.



러트닉 장관은 최근 미 법무부가 추가 공개한 엡스타인 관련 문건 중 약 250건에 등장해 논란이 됐다. 문건에는 러트닉 장관이 2012년 섬 방문을 계획했다는 내용이 포함돼 있는데, 이는 러트닉 장관이 지난해 10월 한 팟캐스트에서 ‘2005년 이후 엡스타인과 교류하지 않았다’고 주장한 것과 배치된다.



러트닉 장관에 대한 사퇴 요구가 계속되는 상황에서 크리스 밴홀런 민주당 상원의원은 러트닉 장관의 진술이 일관되지 않은 것이 공직자로서의 적격성과 의회에서 한 발언의 신뢰성에 의문을 제기한다고 비판했다.



백악관은 러트닉 장관을 신임한다고 밝혔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 “러트닉 장관은 도널드 트럼프 대통령 팀의 매우 중요한 구성원이며 대통령은 그를 전적으로 신뢰하고 지지한다”고 말했다.

