아시아나, 중국 노선 운항 20% 확대

경향신문

본문 요약

아시아나항공은 하계 항공 일정이 적용되는 다음달 29일부터 중국 노선을 동계 기간 대비 주 28회 확대한다고 11일 밝혔다.

아시아나항공이 운항하는 중국 노선은 총 18개, 주 161회로 늘어난다.

동계에 운영하지 않은 인천∼청두와 인천∼충칭 노선은 매일 운항한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

아시아나, 중국 노선 운항 20% 확대

입력 2026.02.11 20:51

  • 이성희 기자

내달 29일부터 주 161회 일정

아시아나항공은 하계 항공 일정이 적용되는 다음달 29일부터 중국 노선을 동계 기간 대비 주 28회 확대한다고 11일 밝혔다. 아시아나항공이 운항하는 중국 노선은 총 18개, 주 161회로 늘어난다.

동계에 운영하지 않은 인천∼청두와 인천∼충칭 노선은 매일 운항한다. 청두와 충칭은 각각 ‘푸바오’를 만날 수 있는 판다 기지와 ‘마라’의 본고장으로 한국인들이 많이 찾는 곳이라고 아시아나항공은 소개했다. 주요 중국 노선 운항도 늘어난다. 인천~베이징 노선은 기존 주 17회에서 20회로 증편한다.

아시아나항공은 5월6일부터는 인천∼창춘 노선을 기존 주 7회에서 주 9회로, 인천∼옌지 노선은 5월8일부터 기존 주 7회에서 주 8회로 증편할 예정이다.

중국 노선 확대는 한국인 대상 중국 비자 면제 정책이 연말까지 연장된 데다 한국인의 중국 방문 수요가 증가한 영향으로 보인다. 양국 정부의 비자 면제 정책 시행 이후 지난해 중국을 방문한 한국인 여행객은 316만명으로 전년 대비 약 37% 증가했다. 한국을 방문한 중국인은 전년보다 18.5% 늘어난 579만명으로 집계됐다.

댓글