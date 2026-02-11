창간 80주년 경향신문

“방한 앞두고 한복 선물받아 영광”

경향신문

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 한국 방문을 앞두고 룰라 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 한인 사회와 교류하고 한복을 입은 자신의 사진을 소셜미디어에 공개했다.

사진 속 주변에는 병풍과 자개 공예품, 다식 등 한국 전통 소품들이 놓여 있다.

다시우바 여사는 인스타그램 글에서 "한국 공식 방문을 앞둔 시점에 한복을 선물로 받는 영광을 누렸다"며 한복을 "주로 축제와 결혼식, 명절, 문화 행사 등에 착용하는 한국의 전통 의상"이라고 소개했다.

“방한 앞두고 한복 선물받아 영광”

입력 2026.02.11 20:57

  • 박은경 기자

브라질 룰라 대통령 부인 다시우바 여사, SNS에 ‘인증샷’

호잔젤라 다시우바 여사가 한복을 입고 포즈를 취했다. 인스타그램

호잔젤라 다시우바 여사가 한복을 입고 포즈를 취했다. 인스타그램

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 한국 방문을 앞두고 룰라 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 한인 사회와 교류하고 한복을 입은 자신의 사진을 소셜미디어에 공개했다.

10일(현지시간) 상파울루 주재 한국 총영사관과 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 브라질 지회 등에 따르면 다시우바 여사는 전날 상파울루 총영사 관저에서 브라질 한인회와 총영사관 관계자들을 만나 환담을 했다.

이 자리에서 다시우바 여사는 한복을 선물로 받았다. 다시우바 여사는 하얀색 저고리에 푸른빛이 감도는 치마를 입고 촬영한 사진 등을 자신의 인스타그램에 게시했다. 사진 속 주변에는 병풍과 자개 공예품, 다식 등 한국 전통 소품들이 놓여 있다.

다시우바 여사는 인스타그램 글에서 “한국 공식 방문을 앞둔 시점에 한복을 선물로 받는 영광을 누렸다”며 한복을 “주로 축제와 결혼식, 명절, 문화 행사 등에 착용하는 한국의 전통 의상”이라고 소개했다. 아울러 음악과 음식 등 양국의 문화적 연결고리를 높이 평가하며 “곧 한국을 방문해 외교적·문화적·경제적 유대를 더욱 강화할 것”이라고 강조했다. 룰라 대통령은 다시우바 여사와 2022년 5월 결혼했으며 이전 부인 두 명은 모두 사별했다.

