위기의 이청용, 인천서 ‘새출발’

세리머니 논란 등에 은퇴 기로 승격팀 인천, 큰 무대 경험 인정 실력·팀 기여도 고려 전격 영입

은퇴 기로에 섰던 이청용(38·사진)이 마지막 기회를 얻었다.



K리그1 승격팀 인천 유나이티드가 11일 이청용을 영입했다.



이청용은 2025시즌 울산 HD에서 뛰다 12월 말 계약이 만료됐다. 구단이 1+1 계약의 ‘+1년’ 옵션을 행사하지 않으면서 지난 1월25일 결별했다. 재계약 불발의 배경에는 지난해 10월 터진 ‘골프 세리머니’ 논란이 있다. K리그1 33라운드 광주전에서 후반 추가시간 페널티킥 쐐기골을 넣은 이청용은 관중석을 향해 골프 스윙 동작을 반복했다.



울산이 성적 부진으로 신태용 감독을 부임 두 달 만에 경질한 직후였다. 경질 전 원정 이동 중 신 감독의 ‘골프백 사진’이 유출돼 “감독이 원정 중 골프를 쳤다”는 루머가 있었다.



이 맥락에서 이청용의 세리머니는 해임된 전 사령탑을 조롱하는 행위로 해석됐다. 해외 축구 매체들까지 보도해 망신을 샀다.



팬들 사이에서도 비판과 옹호가 뒤섞였다. 이미 신 감독 경질 뒤 ‘폭로전’ 과정에서 일부 베테랑 중심으로 선수단이 구단과 직접 소통하는 ‘감독 패싱’ 분위기가 외부에 전해진 상태였다.



베테랑 이청용의 도를 넘은 행위는 매우 큰 비난을 샀다. 구단 분위기가 더욱 추락하는 데 불을 지폈다.



불혹을 바라보는 나이에 ‘감독 저격’ ‘항명’이라는 프레임이 고착되면서 울산과 결별한 이청용의 선수생활은 그대로 끝날 위기였다.



하지만 인천이 논란의 베테랑을 선택했다. 2024시즌 K리그1에서 강등됐던 인천은 2025시즌 K리그2에서 우승해 1년 만에 1부로 복귀했다. 승격 첫해 잔류는 물론 재도약을 노리는 인천으로서는 월드컵과 프리미어리그 등 큰 무대를 경험한 선수가 필요했다.



윤정환 감독은 이청용이 꼭 필요한 선수라고 판단한 것으로 전해진다. 일각의 우려에도 선수의 이미지보다 실력과 팀 기여도를 우선시해 영입을 결정한 것으로 알려졌다.

