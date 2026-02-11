‘미쉐린 별천지’ 서울 강남 레스토랑 구경

MBC ‘구해줘! 홈즈’

MBC <구해줘! 홈즈> 12일 방송은 인기리에 종영한 넷플릭스 요리 서바이벌 <흑백요리사: 요리계급전쟁> 시즌2에 출연한 셰프의 레스토랑과 집을 찾는다.



시즌1에 출연했던 ‘요리하는 돌아이’ 윤남노 셰프와 ‘중식 여신’ 박은영 셰프가 김숙과 함께 미쉐린 별을 받은 식당이 밀집한 서울 강남 상권을 돌아본다.



강남대로에 들어서자 윤 셰프는 “(강남에서) 오래 일했는데도 안 맞는다”며 일명 ‘강남 알레르기’를 고백한다. <흑백요리사> 출연 셰프들의 레스토랑이 가장 많이 모여 있는 만큼 생존 경쟁도 치열하다고 한다. 17년 동안 같은 자리를 지켜온 서울 청담동의 터줏대감 ‘프렌치 파파’ 타미 리 셰프의 레스토랑이 이들의 행선지다. 클래식한 느낌의 내부에는 리 셰프 아내의 손길이 곳곳에 묻어 있다.



효율적으로 동선이 짜인 주방의 ‘억’ 소리 나는 조리도구들이 소개된다. <흑백요리사> 출연 이후 이 식당은 예약이 꽉 찼다고 한다. 리 셰프는 이날 방송을 통해 아직 개점 준비 중인 레스토랑의 추가 공간과 주방을 최초 공개한다. 오후 10시 방송.

