한학자 통일교 총재, 두 번째 구속 집행정지

본문 요약

권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금을 건넨 혐의 등으로 구속돼 재판을 받는 한학자 통일교 총재가 심장 수술을 받기 위해 일시 석방된다.

이에 재판부는 구속 집행정지를 신청하라고 했다.

한 총재는 지난해 11월에도 구속 집행정지로 4일간 석방돼 병원에서 수술을 받았다.

한학자 통일교 총재, 두 번째 구속 집행정지

입력 2026.02.11 22:02

  • 이홍근 기자

심장 수술 위해 열흘간 석방

한학자 통일교 총재. 한수빈 기자

한학자 통일교 총재. 한수빈 기자

권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금을 건넨 혐의 등으로 구속돼 재판을 받는 한학자 통일교 총재(사진)가 심장 수술을 받기 위해 일시 석방된다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 11일 한 총재의 구속 집행정지 신청을 받아들였다고 밝혔다. 서울구치소에 수감 중인 한 총재는 12일 오전 10시부터 21일 오후 2시까지 일시 석방된다.

한 총재 측은 지난 4일 재판에서 “세 번에 걸쳐 낙상사고를 당했는데 통증이 전신으로 퍼져 진통제만으론 부족하다”면서 “구치소 내에선 (치료가) 불가능해 입원하거나 전담간호사를 통해 치료받아야 한다고 들었다”고 밝혔다. 이에 재판부는 구속 집행정지를 신청하라고 했다. 한 총재는 지난해 11월에도 구속 집행정지로 4일간 석방돼 병원에서 수술을 받았다.

민중기 특별검사팀은 지난해 10월 한 총재를 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 업무상 횡령 및 특정경제범죄가중처벌법 위반(횡령), 증거인멸교사 등 4가지 혐의로 구속 기소했다.

