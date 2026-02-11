한학자 통일교 총재, 두 번째 구속 집행정지

권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금을 건넨 혐의 등으로 구속돼 재판을 받는 한학자 통일교 총재가 심장 수술을 받기 위해 일시 석방된다.

이에 재판부는 구속 집행정지를 신청하라고 했다.

한 총재는 지난해 11월에도 구속 집행정지로 4일간 석방돼 병원에서 수술을 받았다.