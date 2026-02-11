[포토뉴스]정규직 전환 약속 이행, 얼마나 더 기다려야 합니까

공공운수노조 국민건강보험 고객센터지부 노조원들이 11일 청와대 분수대 앞에서 ‘정규직 전환 즉각 이행’을 촉구하는 단식 농성 돌입 기자회견을 하고 있다. 건보공단은 문재인 정부의 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 2021년 10월 소속기관을 신설해 고객센터 노동자들을 고용하는 방식으로 정규직 전환을 하겠다고 했지만 전환 대상과 노동조건 등을 둘러싼 이견 때문에 이행되지 않고 있다.

