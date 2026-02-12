창간 80주년 경향신문

전국 맑고 대체로 포근···안개 짙어 교통안전 유의

목요일인 12일은 전국이 대체로 맑지만 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

경기·강원 내륙, 충청권, 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다.

특히 해안의 교량, 내륙 지역 강·호수·골짜기 부근은 주변보다 안개가 더 짙게 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.12 07:23

  김태욱 기자

절기상 대설이지만 포근한 날씨를 보인 지난해 12월7일 서울 중구 남산공원에서 본 하늘이 미세먼지로 뿌옇다. 정효진 기자

목요일인 12일은 전국이 대체로 맑지만 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 기온이 평년보다 비슷하거나 조금 높아 포근할 것으로 예보했다. 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 7~12도로 예보됐다.

경기·강원 내륙, 충청권, 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 특히 해안의 교량, 내륙 지역 강·호수·골짜기 부근은 주변보다 안개가 더 짙게 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.1도, 인천 -2.2도, 강릉 3.6도, 대전 -3.5도, 광주 -2.0도, 제주 4.2도, 대구 -0.4도, 부산 2.1도, 울산 2.0도 등이다. 기상청은 당분간 기온이 평년(4~10도)과 비슷하거나 조금 높은 기온을 보일 것으로 예보했다.

동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 예방에 주의가 필요하다. 강원 동해안과 경상권엔 건조특보가 발효됐다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.

