전국 맑고 대체로 포근···안개 짙어 교통안전 유의

목요일인 12일은 전국이 대체로 맑지만 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 기온이 평년보다 비슷하거나 조금 높아 포근할 것으로 예보했다. 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 7~12도로 예보됐다.

경기·강원 내륙, 충청권, 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 특히 해안의 교량, 내륙 지역 강·호수·골짜기 부근은 주변보다 안개가 더 짙게 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.1도, 인천 -2.2도, 강릉 3.6도, 대전 -3.5도, 광주 -2.0도, 제주 4.2도, 대구 -0.4도, 부산 2.1도, 울산 2.0도 등이다. 기상청은 당분간 기온이 평년(4~10도)과 비슷하거나 조금 높은 기온을 보일 것으로 예보했다.

동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 예방에 주의가 필요하다. 강원 동해안과 경상권엔 건조특보가 발효됐다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.