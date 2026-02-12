트럼프 네타냐후 만나 “이란과 핵협상 계속해 결과 볼 것”

이란과 핵 협상을 진행 중인 미국의 도널드 트럼프 대통령이 11일(현지시간) 베냐민 네타냐후 총리를 만났다고 AP통신이 이날 보도했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 네타냐후 총리와 비공개리에 개최한 회담을 마친 뒤 “미국과 이란간 대화가 계속되어야 한다고 말했다”고 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 밝혔다.

트럼프 대통령은 “매우 좋은 회담이었고 우리 양국 간 엄청난 관계는 계속되고 있다”면서 “난 합의를 성사시킬 수 있을지 보기 위해 이란과 협상을 계속하자고 고집했고, 그것 외에는 아무것도 최종적으로 정하지 않았다”고 설명했다. 그는 “만약 합의가 가능하다면 그게 내가 선호하는 바라는 점을 총리에게 알렸다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “합의하지 못한다면 우리는 그저 결과가 어떻게 될지 봐야 하겠다”며 “이란이 지난번에 합의하지 않는 게 낫겠다고 결정했을 때 그들은 ‘미드나잇 해머’로 타격을 입었고 그건 그들에게 좋지 않았다”고 적었다. 미드나잇 해머는 미군이 작년 6월 이란의 핵시설 3곳을 기습 타격한 군사 작전의 이름이다. 트럼프 대통령은 “이번에는 이란이 더 합리적이고 책임감이 있기를 바란다”며 경고했다. 현재 미국은 이란에 핵무기 개발 포기 등을 요구하며 강하게 압박하고 있다.

네타냐후 총리는 백악관에서 거의 3시간을 보냈지만 기자들의 질문을 받지 않았다고 AP통신이 전했다.

트럼프 대통령은 중동에 항공모함 전단 등 군 자산을 증강하고 있으며 합의를 타결하지 못하면 작년 6월에 이란 핵시설을 공습한 것처럼 무력을 사용할 수 있다고 연일 경고하고 있다. 이란과 적대적인 이스라엘은 미국이 이란에 더 강경한 요구를 하기를 바라며 미국과 이란 사이 협상에 영향력을 행사하려 하고 있다.

이스라엘은 미국이 협상의 판을 키워 이란으로부터 우라늄 농축 중단, 탄도미사일 사거리 300㎞로 제한, 중동 대리 세력에 대한 지원 중단까지 받아내야 한다는 입장이다. 반면 이란은 이번 협상에서 핵 프로그램과 제재 완화만 논의할 수 있으며 우라늄 농축 권리까지 포기하지는 않겠다고 맞서고 있다. 트럼프 대통령이 이스라엘의 요구를 관철하려고 할 경우 이란과의 협상이 쉽지 않을 수 있다는 관측이 나온다.

AP통신은 네타냐후 총리가 이란에 대한 트럼프의 접근 방식에 얼마나 큰 영향을 미칠지는 아직 불분명하다면서 “트럼프는 처음에는 지난달 이란에서 벌어진 전국적 시위에 대한 유혈 진압에 대해 군사 행동을 취하겠다고 위협했지만 최근에는 이란이 핵프로그램에 대해 합의하도록 압박하는 것으로 전환했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 회담에서 자신이 중재한 이스라엘과 하마스의 가자지구 휴전 합의 이행 문제도 논의한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 가자지구 재건 시작 등 합의 다음 단계로 신속하게 넘어가고 싶어 하지만, 이스라엘은 하마스의 무장 해제가 우선돼야 한다고 주장하고 있다. 트럼프 대통령은 SNS에서 “우리는 가자에서 일어나는 엄청난 진전과 지역 전반에 대해 논의했다”고 밝혔다.