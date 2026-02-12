젤렌스키 “대선·국민투표 휴전 이후에나 가능”…벚꽃대선 추진설 부인

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 12일(현지시간) “대통령 선거는 휴전이 있을 경우에 할 수 있다”면서 최근 보도된 벚꽃 대선·국민투표 동시 추진설을 부인했다고 AFP통신이 이날 보도했다. 젤렌스키 대통령은 이날 기자들과 온라인 문답에서 “휴전과 안전 보장이 보장된 이후에만 선거를 실시할 것”이라고 말했다.

이는 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 지난 10일 우크라이나가 차기 대선과 종전 협상안 국민투표를 동시에 실시하는 안을 추진 중이라고 보도한 내용을 부인한 것이다. FT는 우크라이나가 조만간 대선 추진을 공식화할 것이라면서 미국이 5월 15일까지 대선과 국민투표를 마치지 않으면 우크라이나에 대한 안전 보장 약속을 철회하겠다고 경고했다고 보도했다.

이에 대해 젤렌스키 대통령은 “미국은 안전 보장 철회를 위협하고 있지 않다”고 밝혔다. 그는 이어 “필요한 모든 안전보장이 갖춰지면 선거를 치르게 될 것”이라고 덧붙였다.

우크라이나는 계엄령 발령 시 대선을 비롯한 모든 선거를 중지한다는 헌법에 따라 2024년 3월로 예정됐던 대선을 치르지 못하고 있는 상태다. 우크라이나의 인기 코미디언 출신인 젤렌스키 대통령은 2019년 5년 임기로 당선됐다.

젤렌스키 대통령은 “미국이 러시아에 대한 압박을 강화해야만 여름까지 전쟁을 끝낼 수 있을 것”이라며 “미국과 유럽은 러시아와의 종전 협상에서 함께 움직여야 한다”고 강조했다. 그는 이어 “러시아를 압박하기 위해서는 단순한 말이 아니라 실질적인 수단이 필요하다”고 덧붙였다. 젤렌스키 대통령은 또 모스크바에 영토를 양도하는 것과 관련된 모든 협정은 국민투표에 부쳐져야 한다고 말했다.

젤렌스키 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 전화 통화에서 마크롱 대통령 보좌관의 모스크바 방문 결과에 대한 설명을 들었다고 전했다.