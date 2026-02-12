창간 80주년 경향신문

이 대통령과 정청래·장동혁 대표, 오늘 5개월 만에 '3자 대면'

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 12일 청와대에서 정청래 더불어민주당·장동혁 국민의힘 대표와 오찬을 겸한 회동을 갖는다.

강훈식 대통령비서실장은 전날 청와대 브리핑에서 "이번 회동은 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리"라며 "이 대통령은 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어가기 위해 여당과 제1야당의 책임 있는 협력을 당부할 것으로 예상된다"고 말했다.

이 대통령은 장 대표와는 지난해 9월 회동 이후 5개월여 만에 대면한다.

이 대통령과 정청래·장동혁 대표, 오늘 5개월 만에 ‘3자 대면’

입력 2026.02.12 07:49

  • 정환보 기자

이재명 대통령이 지난해 9월8일 오전 서울 용산 대통령실에서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬 회동을 갖기 전 인사를 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 지난해 9월8일 오전 서울 용산 대통령실에서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬 회동을 갖기 전 인사를 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 12일 청와대에서 정청래 더불어민주당·장동혁 국민의힘 대표와 오찬을 겸한 회동을 갖는다. 이 대통령과 여야 대표의 회동은 지난해 9월8일 용산 대통령실 오찬 회동 이후 157일 만이다. 청와대 복귀 이후로는 첫 만남이다.

이날 오찬 회동은 의제에 별다른 제한을 두지 않기로 했다. 이 대통령과 여야 대표들 사이에 허심탄회한 의견 교환이 이뤄질 것으로 보인다.

강훈식 대통령비서실장은 전날 청와대 브리핑에서 “이번 회동은 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리”라며 “이 대통령은 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어가기 위해 여당과 제1야당의 책임 있는 협력을 당부할 것으로 예상된다”고 말했다.

이 대통령은 장 대표와는 지난해 9월 회동 이후 5개월여 만에 대면한다. 정 대표와는 지난달 19일 민주당 지도부 만찬에서 만난 바 있다.

회동 의제로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 언급과 관련한 대미투자특별법 처리, 광역단체 행정통합 특별법 등 국회 입법이 필요한 현안과 최근 이 대통령이 자주 언급하는 부동산 세제·등록임대주택 제도 개선 방향, 물가 안정 방안 등 정책 현안 등이 논의될 것으로 예상된다. 장 대표가 3대 특검(대장동 항소 포기·통일교 게이트·민주당 공천 뇌물) 도입 문제를 언급할 가능성도 있다.

댓글