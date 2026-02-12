동계올림픽 첫 ‘공개 트랜스젠더’ 룬드홀름 “같은 조건서 경쟁, 그냥 스키 탔을 뿐”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 사상 처음으로 ‘공개적인 트랜스젠더’ 동계 종목 선수가 설원에 섰다. 스웨덴 프리스타일 스키 선수 엘리스 룬드홀름(23)은 “그저 스키에 집중하고 싶다”는 담담한 소회를 남겼다.

룬드홀름은 12일 이탈리아 리비뇨에서 열린 프리스타일 스키 여자 모굴 예선에서 25위에 머물며 상위 16명이 오르는 결선 진출에 실패했다. 경기 뒤 믹스트존에서 만난 그는 “이 자리가 특별한 의미를 갖는다는 점을 깊이 생각해보지 않았다”며 “나는 다른 선수들과 같은 조건에서 경쟁했고, 그냥 스키를 탔을 뿐”이라고 말했다.

성소수자 스포츠 전문 매체 아웃스포츠는 대회 개막 전 룬드홀름이 동계 올림픽에 출전하는 최초 ‘공개 트랜스젠더 선수’라고 전했다. 국제올림픽위원회(IOC)가 승인한 통계 사이트 올림피디아에 따르면, 하계 올림픽에는 20명이 넘는 트랜스젠더 선수가 출전했지만 동계 올림픽 사례는 이번이 처음이다.

룬드홀름은 여성으로 태어났으며 현재는 남성으로 정체화하고 있다. 다만 호르몬 치료나 성전환 수술 등 의학적·법적 성별 변경 절차는 거치지 않았다. 이에 따라 현행 규정상 출생 시 지정 성별과 동일한 여자부에 출전했다. 스웨덴 스키협회도 “의학적 처치를 받지 않은 만큼 경기력상 불공정 이점에 대한 논의는 없다”고 설명했다.

일부 소셜미디어에서는 ‘남성 정체성을 가진 선수가 여자부에서 뛰는 것이 적절한가’라는 문제 제기가 이어졌지만, 현장 선수들의 분위기는 달랐다. 미국 대표 테스 존슨은 “엘리스가 최초 트랜스젠더 동계 올림피언으로 경쟁하는 것은 대단한 일”이라며 “우리는 모두 스키를 타고 즐기기 위해 이곳에 왔다”고 말했다.

룬드홀름은 “모든 사람이 자기 모습 그대로, 하고 싶은 일을 할 수 있기를 바란다”며 “무엇보다 모든 선수가 서로 공정하게 경쟁하길 원한다”고 밝혔다. 그는 유전자 성별 검사 도입을 추진 중인 국제스키연맹(FIS)의 움직임에 대해서도 “모두가 공정하게 경쟁할 수 있기를 바란다”는 원론적 입장을 내놨다. 해당 검사 정책은 향후 여자 종목 출전 자격 판단 기준을 보다 엄격히 하려는 취지로, 세계육상연맹의 사례를 따르는 방안이 거론된다.

국제 스포츠계는 최근 몇 년간 성별 정체성과 출전 자격을 둘러싼 기준을 재정비하고 있다. 국제올림픽위원회(IOC)는 커스티 코번트리 위원장 체제 아래 트랜스젠더 선수의 여자부 출전과 관련한 통합 가이드라인을 마련 중이다. 반면 미국에서는 미국 올림픽·패럴림픽 위원회가 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 트랜스젠더 여성의 여자 종목 출전을 사실상 제한하는 조치를 취하는 등 국가별 정책 차이도 드러나고 있다.

과거 올림픽은 1960년대 후반부터 약 30년간 여자 종목 출전 선수에게 ‘여성 증명서(certificate of femininity)’ 발급을 위한 성별 검사를 의무화했지만, 인권 침해와 과학적 한계 논란 속에 폐지한 바 있다. 룬드홀름은 “오늘 활주를 끝낸 것만으로도 기쁘다. 최고의 런은 아니었지만 고쳐야 할 점을 확인했다”고 말했다. 그는 마지막으로 청소년 선수들에게 전하고 싶은 메시지를 묻는 질문에 “그저 자기 자신으로 살고, 하고 싶은 일을 하길 바란다”고 덧붙였다.