카카오, 지난해 매출 8조·영업익 7300억 ‘역대 최대’

경향신문

본문 요약

카카오가 지난해 8조원대 매출, 7000억원대 영업이익을 거두며 역대 최대 기록을 새로 썼다.

매출과 영업이익 모두 창사 이래 역대 최대 규모다.

지난해 4분기 매출은 전년 동기보다 9% 증가한 2조1332억원, 영업이익은 136% 늘어난 2034억원이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

카카오, 지난해 매출 8조·영업익 7300억 ‘역대 최대’

입력 2026.02.12 08:39

수정 2026.02.12 08:56

  • 노도현 기자

경기 성남 판교의 카카오 사옥 모습. 문재원 기자

카카오가 지난해 8조원대 매출, 7300억원대 영업이익을 거두며 역대 최대 기록을 새로 썼다.

카카오는 12일 연결 기준 지난해 연간 매출은 전년 대비 3% 증가한 8조991원, 영업이익은 48% 늘어난 7320억원으로 집계됐다고 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 역대 최대 규모다.

지난해 4분기 매출은 전년 동기보다 9% 증가한 2조1332억원, 영업이익은 136% 늘어난 2034억원이었다. 4분기 매출액 또한 모든 분기 기준으로 역대 최대치다. 영업이익은 두 개 분기 연속 2000억원대를 기록했다.

사업 영역별로 보면 4분기 플랫폼 부문 매출액은 1조 2226억원으로 전년 동기 대비 17% 늘었다. 플랫폼 부문 중 선물하기·톡딜·광고 등 톡비즈 매출액은 같은 기간 13% 증가한 6271억원이다.

모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 5239억원이다. 뮤직·웹툰 등을 아우르는 콘텐츠 부문 4분기 매출은 9106억원으로, 전년과 유사한 수준을 보였다.

카카오는 올해 인공지능(AI)과 카카오톡을 중심으로 성장 전략에 속도를 낼 계획이다. 올해 1분기 온디바이스 AI ‘카나나 인 카카오톡’을 정식 출시해 이용자 접점을 넓히는 동시에 자체 AI 모델 개발과 고도화 작업도 지속한다.

정신아 카카오 대표는 “그룹 역량을 핵심에 집중해온 구조 개선의 성과가 재무 지표로 명확히 나타났다”며 “실적 개선을 통해 성과를 입증하는 동시에 중장기 성장에 대한 기대를 실질적인 결과로 보여드리겠다”고 말했다.

