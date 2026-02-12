강원 양양 산불 1시간 20분 만에 진화

진화 인력 137명, 장비 31대 투입

12일 오전 0시 56분쯤 강원 양양군 양양읍 화일리의 한 야산에서 발생한 산불이 1시간 20분 만에 진화됐다.

산림·소방 당국은 고성능진화차, 소방차 등 장비 31대와 진화대, 공무원 등 진화 인력 137명을 투입해 이날 오전 2시 15분쯤 큰 불길을 모두 잡았다.

강원도산불방지대책본부는 뒷불 감시활동을 벌이며 정확한 피해 규모와 원인을 조사할 예정이다.