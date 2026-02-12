인천시, 대학생 학자금대출 이자 지원 신청 12일부터 접수

인천시가 대학생·대학원생들의 경제적 부담을 덜어주기 위한 학자금대출 이자 지원 신청을 12일부터 받는다.

인천시는 대학(원)생의 학자금대출 이자 지원 신청을 이날부터 3월20일까지 접수한다고 밝혔다.

학자금대출 이자 지원사업은 대학(원)생과 취업 준비생의 경제적 부담을 덜어주기 위해 2019년부터 한국장학재단과 협력해 시행하고 있다.

매년 상·하반기 두 차례에 걸쳐 학자금대출 이자를 지원하며, 이번 신청은 2025년 하반기(7~12월)에 발생한 이자를 대상으로 한다. 기존 지원자도 계속 지원을 받기 위해서는 반드시 재신청해야 한다.

대상은 부모 또는 본인이 1년 이상 인천에 주민등록을 두고 있는 국내 대학 재학생·휴학생과 미취업 졸업생이다. 미취업 졸업생은 졸업 후 일정 기간 내에 지원할 수 있으며, 대학 졸업생은 졸업 후 5년, 대학원 졸업생은 2년 이내에 신청할 수 있다. 다만, 다른 지방자치단체나 기관에서 같은 이자 지원을 받는 경우엔 제외된다.

신청은 인천시 누리집(www.incheon.go.kr) 내 ‘학자금대출 이자 지원 신청’에서 하면 된다.

학자금대출 이자는 지난해 대학생·대학원·미취업 졸업생 등 3429명이 지원받았다. 학자금 대출이자는 1.7% 정도이며, 1인당 7만6000원 정도이다.

인천시 관계자는 “인천 청년들이 학업과 취업 준비에 집중할 수 있도록 학자금대출 이자 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.