아들 졸업식 참석한 이부진의 ‘올블랙’ 차림···재벌가의 검은색 고집엔 이유가 있다?

젠슨 황 재킷 등 CEO들의 ‘최애 색상’이기도 “권위와 통제력, 전문성을 동시에 상징하는 색” 전문가들, 과시 회피·무난함·무게감 등 꼽아

국내 재벌가 인사들이 공식 석상에서 유독 ‘올블랙’ 차림을 즐겨 입는 모습은 낯설지 않다. 최근 이부진 호텔신라 사장이 아들의 고등학교 졸업식에 검은 코트와 장갑, 가방까지 모두 블랙으로 맞춰 등장하자 다시 한번 그 이유에 관심이 쏠렸다.

지난 9일 서울 강남구 휘문고등학교 졸업식에 참석한 이 사장은 절제된 블랙 의상을 선택했다. 이날 착용한 코트는 프랑스 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로 알려졌으며, 유사 제품 기준 300만 원대 가격대에 형성돼 있다. 가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 ‘누메로 앙’ 블랙 토트백으로 약 70만 원대 제품이다.

화려한 명품 로고 대신 절제된 블랙 룩을 선택한 이 사장의 스타일은 재벌가 인사들 사이에서 반복돼 온 전형적인 공식 석상 패션과도 맞닿아 있다. 임세령 대상그룹 부회장 역시 최근 아들의 해군 장교 임관식에 검은 코트와 선글라스, 가방까지 ‘올블랙’으로 맞춰 입고 참석했다. 당시 코트는 프랑스 브랜드 셀린느의 2026년 봄·여름 시즌 제품, 선글라스는 생로랑, 가방은 ‘더 로우’의 토트백으로 알려지며 관심을 모았다.

그렇다면 한국 재계 인사들만 검은색을 즐겨 입는 걸까. 사실 검은색은 글로벌 최고경영자(CEO)의 ‘최애’ 색이기도 하다. 외신과 패션 전문가들은 이를 단순한 취향이 아니라 ‘권력의 시각적 언어’이자 ‘사회적 메시지’로 해석한다.

패션 심리학자 캐럴라인 메어는 BBC에 “검은색은 권위와 통제력, 전문성을 동시에 상징하는 색”이라며 “특히 리더 위치에 있는 사람에게는 감정을 절제하고 신뢰감을 주는 효과가 있다”고 설명했다. 실제로 글로벌 CEO와 정치인들이 공식 석상에서 블랙이나 어두운 톤을 고수하는 이유도 같은 맥락이다.

대표적인 사례가 엔비디아의 젠슨 황 CEO다. 그는 거의 모든 공개 행사에서 검은 가죽 재킷이나 블랙 톤 의상을 입는다. 미국 경제매체 CNBC는 이를 두고 “브랜드 정체성을 구축하는 전략”이라고 분석했다. 젊은 시절부터 실리콘밸리의 딱딱한 정장 문화 대신 혁신 기업가 이미지를 강조하기 위해 가죽 재킷을 선택한 것으로 알려졌다. 기술 리더이면서도 강인하고 카리스마 있는 인상을 주기 위한 일종의 ‘퍼스널 브랜딩’인 셈이다.

비슷한 사례는 글로벌 기업가들 사이에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 애플 창업자 스티브 잡스는 평생 검은색 터틀넥과 청바지 차림을 고수했다. ‘생각에 집중하기 위한 의사결정 최소화’ 전략으로, 패션 선택에 에너지를 쓰지 않고 중요한 경영 판단에 집중하기 위한 것이었다.

패션 업계에서도 블랙은 권위와 절제를 상징하는 색으로 통한다. 샤넬의 칼 라거펠트 역시 늘 블랙 수트와 장갑 차림을 유지하며 ‘디자이너의 상징적 이미지’를 구축했다. 프랑스 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹의 베르나르 아르노 회장, 이탈리아 아넬리 가문 인사들 역시 공식 행사에서 대부분 어두운 수트 차림을 유지한다. 패션평론가 수지 멘키스는 “부를 과시하는 대신 절제된 색을 선택하는 것이 ‘진짜 부자’의 코드”라고 설명했다. 즉, 화려함보다 ‘보이지 않는 권력’을 드러내는 방식이라는 것이다.

한국 재벌가의 블랙 룩 역시 이와 유사한 맥락에서 해석된다. 전문가들은 국내 재벌가 인사들이 검은색을 선택하는 이유로 크게 3가지 이유를 꼽는다. 첫째는 과시 회피다. 재벌가 인사들은 이미 부와 지위를 잘 알려져 있기 때문에 화려한 색이나 로고를 드러낼 필요가 없다. 눈에 띄지 않는 블랙이 사회적 반감을 줄이고 이미지 리스크를 낮춘다는 분석이다. 둘째는 상황 중립성이다. 검정은 어떤 자리에도 무난하게 어울리는 색으로 다양한 행사에서 동일한 톤을 유지할 수 있다. 셋째는 권위와 거리감이다. 어두운 색은 심리적으로 무게감을 주고 감정 표현을 최소화하는 효과가 있다.

퍼스널이미지협회를 이끄는 홍정화 컬러에이치 대표는 “재벌은 화려한 색으로 굳이 존재감을 드러낼 필요가 없다. 블랙패션은 굳이 과시하지 않아도 나를 드러낼 수 있다는 자신감의 표현이자 높은 자존감을 보여주는 스타일”이라면서 “검은색이 주는 시크함과 세련미를 챙기면서도 튀지 않아 구설수에 오를 일이 없는 안전한 패션 전략이기도 하다”고 설명했다.