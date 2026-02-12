창간 80주년 경향신문

코스피 5400선 ‘첫 돌파’···삼성전자 17만원 뚫고 SK하이닉스는 90만원 눈앞

메모리반도체에 대한 투자심리가 살아나고 배당소득 분리과세·주주환원 기대감에 금융주도 강세를 보이면서 코스피가 5400선도 넘어섰다.

SK하이닉스도 3.14% 오른 88만7000원에 거래되며 강세를 보였다.

배당확대·배당소득 분리과세 등에 따른 주주환원 확대 기대감에 금융주도 상승세를 보이며 지수를 뒷받침하고 있다.

입력 2026.02.12 09:43

수정 2026.02.12 10:12

  • 김경민 기자

뉴욕발 훈풍에 메모리반도체 기대감 ↑

주주환원 확대 기대감에 금융주도 강세

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.연합뉴스

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.연합뉴스

메모리반도체에 대한 투자심리가 살아나고 배당소득 분리과세·주주환원 기대감에 금융주도 강세를 보이면서 코스피가 5400선도 넘어섰다. 삼성전자는 처음으로 ‘17만전자’를 넘어서며 역대 최고가를 새로 썼다.

이날 오전 9시41분 기준 코스피는 전장보다 96.01포인트(1.79%) 오른 5450.50에 거래되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 70.90포인트(1.32%) 오른 5425.39에 장을 시작하며 개장과 동시에 5400선을 넘어섰다.

외국인(2852억원)과 기관(1654억원)이 순매수에 나서며 지수를 끌어올리고 있고 개인은 4623억원 순매도에 나서고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁사인 마이크론이 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 9.94% 급등마감 하는 등 메모리반도체에 대한 기대감이 커지며 지수가 강세를 보이고 있다. 해외 투자은행(IB)이 마이크론에 대한 눈높이를 높이며 메모리반도체 전체에 훈풍이 됐다.

이날 삼성전자는 전장보다 5600원(3.34%) 오른 17만3400원에 거래되며 처음으로 ‘17만전자’ 고지를 밟았다. 장중엔 17만4000원으로 ‘역대 최고가’를 기록했다. SK하이닉스도 3.14% 오른 88만7000원에 거래되며 강세를 보였다.

배당확대·배당소득 분리과세 등에 따른 주주환원 확대 기대감에 금융주도 상승세를 보이며 지수를 뒷받침하고 있다. KB금융(0.49%), 신한지주(2.73%), 하나금융지주(1.51%), 우리금융지주(1.45%) 등 4대 금융지주를 비롯해 한국금융지주(11.48%), 미래에셋증권(3.7%) 등 증권주도 크게 들썩였다.

원·달러 환율이 하락세(원화 강세)를 보이는 것도 지수에 긍정적인 영향을 주고 있다. 이날 원·달러 환율은 전장대비 2.1원 내린 달러당 1448원에 거래되고 있다. 엔화가 강세를 보이며 원화도 강세 압력을 받았다.

댓글