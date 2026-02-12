창간 80주년 경향신문

치매 위험 40% 낮추는 방법, 가까이 있었다···“독서·글쓰기·외국어 공부 등 효과”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

독서, 글쓰기, 한두개의 외국어 공부 등이 치매 위험을 40% 가까이 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다고 영국 일간 가디언이 11일 보도했다.

40세 '중년기 강화 단계'에는 소득 수준과 가정 자원에 더해 박물관이나 도서관 방문 빈도 등을, 평균 80세에 시작하는 '노년기 강화 단계'에는 독서·글쓰기·게임 등의 참여 빈도와 총소득을 각각 조사했다.

조사 결과를 토대로 연구진은 인지 강화 수준이 가장 높은 상위 10% 그룹과 가장 낮은 하위 10% 그룹을 비교했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

치매 위험 40% 낮추는 방법, 가까이 있었다···“독서·글쓰기·외국어 공부 등 효과”

입력 2026.02.12 10:07

수정 2026.02.12 10:17

펼치기/접기
  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미 시카고 러쉬대 의료센터 연구진 밝혀

‘지적 활동’ 많으면 5년 이상 발병 지연

중앙치매센터는 국내 치매 환자 수가 지속적으로 증가해 2060년에는 약 345만명에 이를 것으로 추산했다. 자료 : 중앙치매센터

중앙치매센터는 국내 치매 환자 수가 지속적으로 증가해 2060년에는 약 345만명에 이를 것으로 추산했다. 자료 : 중앙치매센터

독서, 글쓰기, 한두개의 외국어 공부 등이 치매 위험을 40% 가까이 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다고 영국 일간 가디언이 11일 보도했다.

미국 시카고 러쉬 대학교 의료센터 연구진은 지적인 자극 활동 참여가 가장 흔한 치매 형태인 알츠하이머병 위험을 낮추고 인지 저하 속도를 늦추는 것과 관련이 있음을 발견했다는 내용의 논문을 미국 신경학회 학술지 ‘뉴롤로지’에 11일 게재했다.

연구진은 연구 시작 당시 치매가 없었던 평균 연령 80세의 참가자 1939명을 추적 조사했다. 연구 기간 551명이 알츠하이머병에 걸렸고, 719명이 경도 인지 장애(MCI) 진단을 받았다. 치매는 세계에서 가장 큰 건강 위협 중 하나이며 2050년까지 전 세계적으로 이 질환을 앓는 이의 수가 3배로 증가해 1억5000만명에 달할 것으로 보인다고 가디언은 전했다. 또 치매는 모든 지역사회와 국가, 대륙의 미래 보건 및 사회복지 시스템에 대한 크고 빠르게 증가하는 위협이 될 것으로 예상된다.

연구진은 참가자들을 평균 8년 동안 추적 관찰했으며, 3단계의 생애 주기에 따른 인지 활동 및 학습 자원에 대한 설문 조사도 실시했다. 생애 주기별로 18세 이전 ‘초기 강화 단계’ 학습 자원으로는 독서 빈도, 가정 내 신문 및 지도 접근, 5년 이상의 외국어 학습 여부 등을 조사했다.

40세 ‘중년기 강화 단계’에는 소득 수준과 가정 자원에 더해 박물관이나 도서관 방문 빈도 등을, 평균 80세에 시작하는 ‘노년기 강화 단계’에는 독서·글쓰기·게임 등의 참여 빈도와 총소득을 각각 조사했다.

조사 결과를 토대로 연구진은 인지 강화 수준이 가장 높은 상위 10% 그룹과 가장 낮은 하위 10% 그룹을 비교했다. 그 결과 상위 그룹에서는 21%가 알츠하이머에 걸린 반면, 하위 그룹에서는 발병 비율이 34%로 높았다.

연령, 성별, 교육 등의 요인을 조정하면 평생에 걸쳐 강화 점수가 높을수록 알츠하이병 위험은 38%, 경도 인지 장애 위험은 36% 낮아졌다. 평생 강화 수준이 가장 높은 사람들은 평균 94세에 알츠하이머병에 걸렸는데, 가장 낮은 사람들은 평균 88세에 걸려 5년 이상의 지연 효과가 나타났다.

경도 인지 장애의 경우 최고 수준 그룹은 평균 85세, 최저 수준 그룹은 평균 78세에 발생해 7년의 차이를 보였다.

저자인 안드레아 잠밋 교수는 가디언에 “우리 연구는 평생에 걸쳐 다양한 정신적 자극 활동에 꾸준히 참여하는 것이 인지 능력 차이를 만들 수 있다는 점을 보여준다”고 설명했다. 그는 “도서관, 평생 학습에 대한 열정을 이끄는 조기 교육 프로그램 등 풍요로운 환경에 대한 접근성을 확대하는 공공 투자가 치매 발생률을 낮추는 데 도움이 될 수 있다”고 강조했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글