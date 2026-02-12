인천공항 설 연휴 136만명 이용···하루 평균 22만7000명

올 설 연휴 인천공항에는 하루 평균 22만여명이 이용할 것으로 예측됐다.

인천국제공항공사는 설 연휴인 13~18일까지 6일간 인천공항 이용객은 136만명으로 하루 평균 22만7000여명이라고 12일 밝혔다. 이는 지난해 설 연휴 하루 평균 21만9000여명보다 3.6% 늘어난 것이다.

오는 14일은 모두 23만9000여명이 이용할 전망이다. 출발객이 가장 많은 날은 13만여명의 14일, 도착객이 가장 많은 날은 11만3000여명의 18일이다.

이번 설 연휴는 평일보다 많은 이용객이 예상되지만, 지난 1월 14일 아시아나항공이 제2여객터미널로 이전하면서 기존 연휴대비 혼잡도는 완화될 전망이다. 그동안 제1·2 여객터미널 여객분담률은 63대 35 였지만, 아시아나항공이 이전하면서 50대 50으로 균형을 이뤘다.

인천공항공사는 설 연휴 특별교통대책을 마련, 시행할 예정이다. 출국장 혼잡 완화를 위해 주요 출국장을 평일 6시보다 30분 먼저 조기 개장하고 최첨단 CT X-레이 등 보안검색장비를 모두 가동할 계획이다.

장·단기 주차장 등 4만6851면의 주차장에 임시·예비주차공간 4550면을 추가로 확보하고, 아시아나항공 이전으로 여객이 증가한 제2여객터미널에 셔틀버스를 증편, 운행한다.

공항철도는 인천공항 이용객과 귀경객을 위해 17~18일 막차 운영구간을 연장 운행한다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “설 연휴 인천공항을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 버스와 리무진 등 대중교통을 이용해 항공기 출발 3시간에 도착, 안면 인식 서비스인 스마트패스와 셀프 체크인·셀프백드랍 등 다양한 스마트 서비스를 이용하길 바란다”고 말했다.