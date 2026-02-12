시민이 직접 가로수 관리···서귀포시 ‘가로수 실명제’ 도입

올해 중앙로 1.3km 구간의 후박나무 250본 대상

제주 서귀포시가 시민이 직접 가로수를 관리하는 ‘가로수 실명제’를 도입한다.

서귀포시는 올해 중앙로 1.3km 구간의 후박나무 250본을 대상으로 가로수 실명제 시범사업을 실시한다고 12일 밝혔다. 시는 이번 사업 결과를 바탕으로 단계적 확대를 검토한다.

가로수 실명제는 각 가로수에 고유번호를 부여하고 시민이 QR코드를 통해 수종과 식재년도, 관리이력, 점검결과 등을 직접 확인하는 시민 참여형 관리 모델이다.

기존에는 가로수에 단순 표찰을 부착하거나 일회성 관리에 그쳐 실질적인 성과를 거두는데 한계가 있었다.

시는 가로수 실명제 도입을 통해 행정에서는 시스템을 운영하고 시민은 현장 정보를 제공하는 상호 보완적인 관리 체계가 구축될 것으로 기대하고 있다. 특히 시민의 실시간 참여로 병해충 피해나 고사목 발생을 즉각 파악할 수 있어 대응 속도 또한 빨라질 전망이다.

시는 가로수 인근 상인들의 참여를 적극 독려할 계획이다. 상인들이 QR코드를 통해 가게 앞 가로수 상태를 확인하고 간단한 관리 활동에 참여하면 해당 가게 가로 화단에 원하는 꽃을 심을 수 있는 권한을 부여할 예정이다.

시 관계자는 “올해 중앙로 구간에 QR표찰과 관리 서버를 구축한 후 사업을 단계적으로 확대하겠다”면서 “시민이 QR코드를 통해 정보를 확인하고 의견을 제시하는 과정에서 민원 처리가 신속해지고 도시숲에 대한 관심과 책임의식도 함께 높아질 것으로 기대한다”고 밝혔다.