[속보]거침없는 코스피, 장중 5500도 돌파···반도체·금융·2차전지 골고루 강세

경향신문

반도체를 비롯해 2차전지, 금융 등 대형주부터 중형주까지 골고루 강세를 보이면서 코스피가 5500선도 넘어섰다.

지난해 75.63% 상승한 코스피는 올해에도 30% 넘게 오르며 강세를 이어가고 있다.

11일 뉴욕증시에서 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁사인 마이크론이 9.94% 급등마감하는 등 메모리반도체가 강세를 보인 것이 코스피에도 훈풍이 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]거침없는 코스피, 장중 5500도 돌파···반도체·금융·2차전지 골고루 강세

입력 2026.02.12 10:51

수정 2026.02.12 11:04

  • 김경민 기자

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.연합뉴스

반도체를 비롯해 2차전지, 금융 등 대형주부터 중형주까지 골고루 강세를 보이면서 코스피가 5500선도 넘어섰다. 이날 처음으로 ‘17만전자’에 올라선 삼성전자는 7% 가까이 급등해 ‘18만전자’도 목전에 뒀다.

이날 오전 10시51분 기준 코스피는 전장보다 148.60포인트(2.78%) 오른 5503.09에 거래되며 역대최고가를 경신했다.

전장보다 70.90포인트(1.32%) 오른 5425.39에 개장해 장 시작과 동시에 5400선을 넘긴 코스피는 장중 상승폭을 키우며 5500선도 넘어섰다. 지난해 75.63% 상승한 코스피는 올해에도 30% 넘게 오르며 강세를 이어가고 있다.

11일(현지시간) 뉴욕증시에서 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁사인 마이크론이 9.94% 급등마감하는 등 메모리반도체가 강세를 보인 것이 코스피에도 훈풍이 됐다. 해외 투자은행(IB)이 마이크론에 대한 목표주가를 상향 조정하면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 덩달아 들썩였다.

이날 삼성전자는 전장보다 10만200원(6.08%) 오른 17만8000원에 거래되며 처음으로 ‘17만전자’를 넘어섰다. 장중 7%넘게 급등해 17만9600원까지 오르면서 ‘18만전자’까지 400원만을 남겨놓기도 했다. SK하이닉스도 3.84% 오른 89만3000원으로 강세를 보이고 있다.

LG에너지솔루션(4.46%), SK스퀘어(6.20%) 등 시가총액 대형주와 KB금융(1.28%), 신한지주(5.05%), 미래에셋증권(5.07%) 등 증권·금융주가 급등세를 보인 것도 지수를 끌어올리고 있다.

이날 외국인은 코스피에서 1조1000억원 넘게 순매수하며 지수를 주도하고 있다. 기관도 8000억원 가량 순매수하고 있다. 개인은 1조9000억원 넘게 순매도하며 차익실현에 나섰다.

