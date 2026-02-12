창간 80주년 경향신문

‘루이비통 360만명·디올 195만명···’ 개인정보 유출 3개 명품브랜드에 360억원 과징금

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

루이비통·디올·티파니 등 3개 명품브랜드 사업자가 개인정보 유출로 총 360억원대 과징금을 물게 됐다.

개인정보위는 디올 과징금 122억3600만원, 과태료 360만원을 부과했다.

티파니는 디올과 마찬가지로 고객센터 직원이 보이스피싱에 속아 서비스형 소프트웨어에 대한 접근권한을 해커에게 부여했고, 약 4600여명의 개인정보가 유출됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘루이비통 360만명·디올 195만명···’ 개인정보 유출 3개 명품브랜드에 360억원 과징금

입력 2026.02.12 11:00

수정 2026.02.12 11:23

펼치기/접기
  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 8일 서울 강남구 루이비통 서울 도산스토어. 연합뉴스

지난달 8일 서울 강남구 루이비통 서울 도산스토어. 연합뉴스

루이비통·디올·티파니 등 3개 명품브랜드 사업자가 개인정보 유출로 총 360억원대 과징금을 물게 됐다.

개인정보보호위원회는 지난 11일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 루이비통코리아·크리스챤디올꾸뛰르코리아·티파니코리아에 총 360억3300만원의 과징금과 1080만원의 과태료를 부과했다고 12일 밝혔다.

이들 3개 사업자는 몯두 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 고객관리 서비스를 이용하는 과정에서 개인정보 유출사고가 발생했다. SaaS는 소프트웨어를 서버 등에 설치하지 않고 인터넷을 통해 클라우드 형태로 제공하는 방식을 말한다.

루이비통은 3개사 중 가장 큰 규모인 과징금 213억8500만원을 부과받았다. 직원의 기기가 악성코드에 감염돼 서비스형 소프트웨어 계정 정보를 해커에게 탈취당했다. 이에 따라 지난해 6월 3차례에 걸쳐 약 360만명의 개인정보가 유출됐다.

루이비통은 2013년부터 구매 고객 등 관리를 위해 해당 소프트웨어를 도입·운영하면서 접근할 수 있는 권한을 인터넷프로토콜(IP) 주소 등으로 제한하지 않은 것으로 나타났다. 개인정보취급자가 외부에서 접속할 때 안전한 인증수단을 적용하지 않았다.

디올은 고객센터 직원이 해커의 보이스피싱에 속아 서비스형 소프트웨어에 대한 접근권한을 해커에게 부여함에 따라 약 195만 명의 개인정보가 유출됐다. 디올 역시 접근 권한과 대량의 데이터 다운로드 지원 도구 사용을 제한하지 않는 등 관리 부실이 확인됐다.

또한 개인정보 다운로드 여부 등 접속기록을 월 1회 이상 점검하지 않아 유출 사실을 3개월 넘게 알아차리지 못했다. 지난해 5월 개인정보 유출을 인지하고도 정당한 사유 없이 72시간을 넘겨 정보주체에게 통지했다. 개인정보위는 디올 과징금 122억3600만원, 과태료 360만원을 부과했다.

티파니는 디올과 마찬가지로 고객센터 직원이 보이스피싱에 속아 서비스형 소프트웨어에 대한 접근권한을 해커에게 부여했고, 약 4600여명의 개인정보가 유출됐다. 안전조치 소홀에 신고 지연도 발생했다. 과징금 24억1200만원과 과태료 720만원이 부과됐다.

개인정보위는 “기업이 서비스형 소프트웨어를 도입하는 경우에도 개인정보를 안전하게 관리하는 책임이 면제되지 않는 만큼 해당 서비스가 제공하는 개인정보 보호 기능을 충분히 적용해 유출사고를 예방해야 한다”고 말했다.

아울러 개인정보위는 식음료 분야 10개 사업자의 개인정보보호법 위반 행위에 대해 총 15억6600만원의 과징금과 1억1130만원의 과태료를 부과했다. 법정대리인 동의 없이 만 14세 미만 아동의 개인정보를 수집·이용한 버거킹 운영사 비케이알에 과징금 9억2400만원, 동의 없이 목적 외로 회원 개인정보를 이용한 메가MGC커피 운영사 엠지씨글로벌에 과징금 6억4200만원을 부과했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글