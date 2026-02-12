‘루이비통 360만명·디올 195만명···’ 개인정보 유출 3개 명품브랜드에 360억원 과징금

루이비통·디올·티파니 등 3개 명품브랜드 사업자가 개인정보 유출로 총 360억원대 과징금을 물게 됐다.

개인정보보호위원회는 지난 11일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 루이비통코리아·크리스챤디올꾸뛰르코리아·티파니코리아에 총 360억3300만원의 과징금과 1080만원의 과태료를 부과했다고 12일 밝혔다.

이들 3개 사업자는 몯두 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 고객관리 서비스를 이용하는 과정에서 개인정보 유출사고가 발생했다. SaaS는 소프트웨어를 서버 등에 설치하지 않고 인터넷을 통해 클라우드 형태로 제공하는 방식을 말한다.

루이비통은 3개사 중 가장 큰 규모인 과징금 213억8500만원을 부과받았다. 직원의 기기가 악성코드에 감염돼 서비스형 소프트웨어 계정 정보를 해커에게 탈취당했다. 이에 따라 지난해 6월 3차례에 걸쳐 약 360만명의 개인정보가 유출됐다.

루이비통은 2013년부터 구매 고객 등 관리를 위해 해당 소프트웨어를 도입·운영하면서 접근할 수 있는 권한을 인터넷프로토콜(IP) 주소 등으로 제한하지 않은 것으로 나타났다. 개인정보취급자가 외부에서 접속할 때 안전한 인증수단을 적용하지 않았다.

디올은 고객센터 직원이 해커의 보이스피싱에 속아 서비스형 소프트웨어에 대한 접근권한을 해커에게 부여함에 따라 약 195만 명의 개인정보가 유출됐다. 디올 역시 접근 권한과 대량의 데이터 다운로드 지원 도구 사용을 제한하지 않는 등 관리 부실이 확인됐다.

또한 개인정보 다운로드 여부 등 접속기록을 월 1회 이상 점검하지 않아 유출 사실을 3개월 넘게 알아차리지 못했다. 지난해 5월 개인정보 유출을 인지하고도 정당한 사유 없이 72시간을 넘겨 정보주체에게 통지했다. 개인정보위는 디올 과징금 122억3600만원, 과태료 360만원을 부과했다.

티파니는 디올과 마찬가지로 고객센터 직원이 보이스피싱에 속아 서비스형 소프트웨어에 대한 접근권한을 해커에게 부여했고, 약 4600여명의 개인정보가 유출됐다. 안전조치 소홀에 신고 지연도 발생했다. 과징금 24억1200만원과 과태료 720만원이 부과됐다.

개인정보위는 “기업이 서비스형 소프트웨어를 도입하는 경우에도 개인정보를 안전하게 관리하는 책임이 면제되지 않는 만큼 해당 서비스가 제공하는 개인정보 보호 기능을 충분히 적용해 유출사고를 예방해야 한다”고 말했다.

아울러 개인정보위는 식음료 분야 10개 사업자의 개인정보보호법 위반 행위에 대해 총 15억6600만원의 과징금과 1억1130만원의 과태료를 부과했다. 법정대리인 동의 없이 만 14세 미만 아동의 개인정보를 수집·이용한 버거킹 운영사 비케이알에 과징금 9억2400만원, 동의 없이 목적 외로 회원 개인정보를 이용한 메가MGC커피 운영사 엠지씨글로벌에 과징금 6억4200만원을 부과했다.