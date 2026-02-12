[속보]국방부 헌법존중TF, ‘불법계엄 연루’ 군 관계자 114명 수사의뢰·48명 징계요구

국방부 헌법존중 정부혁신 태스크포스(국방부 헌법존중 TF)가 12·3 불법계엄에 직·간접적으로 연루된 군 관계자 114명을 수사의뢰하고, 48명에 대해 징계의뢰를 했다고 12일 밝혔다. 이들은 향후 박정훈 준장(국방부 조사본부장 직무대리)이 이끄는 내란전담수사본부에서 수사를 받을 전망이다.

국방부는 이날 12·3 불법계엄과 관련한 헌법존중 정부혁신 TF의 활동 결과를 발표했다. 이날 발표는 국방부 감사관실을 중심으로 지난해 8월부터 두 달간 조사한 내용과 11월부터 국방부 감사관실 산하 헌법존중TF에서 추가로 조사한 총 6개월간의 조사 내용을 종합한 결과다. 국방부는 인력 120여명을 투입해 군 관계자 860명을 조사했다.

국방부에 따르면, 조사 결과 불법계엄에 연루된 인원 총 180여명을 식별했다. 파악된 이들 가운데 114명에 대해서는 수사의뢰 및 수사가 진행되며 48명에 대해서는 징계요구, 75명에 대해서는 경고 및 주의 처분이 내려질 예정이다. 징계와 수사가 병행되는 경우가 있어 국방부가 공개한 수치에는 중복되는 인원이 포함돼있다.

최근 국방부가 징계위원회에 회부해 중징계 처분을 내린 군 관계자 35명은 모두 수사의뢰 대상에 포함됐다. 이른바 2차 계엄 준비 의혹과 관련한 이른바 계엄버스 구성에 관여했거나 버스에 탑승했다가 중징계 처분을 받았던 육군 장성, 계엄사령부 구성에 관여한 이들은 모두 수사 대상이다.

국방부 감사관실과 헌법존중TF에서 수사의뢰된 대상자들은 박정훈 준장이 이끄는 내란전담수사본부에서 추가 수사할 예정이다. 박 준장은 해병대 채모 상병 순직사건 수사외압 의혹을 폭로했다.

내란전담수사본부는 국군방첩사령부와 정보사령부의 계엄 연루 의혹에 대해서도 추가 수사를 이어갈 전망이다. 방첩사에 대해서는 정치인 등 주요 인사 체포 과정에서 국방부 조사본부와 함께 체포조 운영에 관여하거나 기타 구금시설을 확인한 점을 들여다볼 계획이다. 정보사에 대해서는 중앙선거관리위원회 장악을 위해 사전 모의한 의혹, 국회 계엄해제 의결 이후 계엄사에서 ‘2신속 대응사단’ 등 추가 가용부대를 확인한 점도 규명할 방침이다.

국방부는 “방첩사와 정보사가 12·3 불법 비상계엄에 깊이 관여했지만, 기밀정보를 다루는 조직의 특수성으로 아직 밝히지 못한 부분(이 있다)”며 “내란전담수사본부를 중심으로 고강도 수사 활동을 실시해 모든 의혹을 국민께 소상히 밝혀나갈 예정”이라고 밝혔다.