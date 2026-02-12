창간 80주년 경향신문

일본 중의원 당선자 10명 중 9명, ‘자위대 명기’ 개헌 찬성

본문 요약

일본 중의원 총선거 당선자 10명 중 9명이 헌법 개정에 찬성 입장이라는 조사 결과가 12일 나왔다.

다카이치 사나에 총리 역시 총선 유세 기간 중 "헌법에 왜 자위대를 적으면 안 되는가"라며 "그들의 긍지를 지키고 확실한 실력 조직으로 만들기 위해서라도 당연히 헌법 개정을 해야 한다"고 말한 바 있다.

정당별로는 유신회, 자민당, 국민민주당, 참정당, 팀미라이, 중도개혁연합 순으로 개헌 찬성 비율이 높았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.12 11:00

  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다카이치 사나에 일본 총리(가운데 밝은색 패딩)가 중의원(하원) 총선거 전날인 지난 7일 도쿄에서 선거 유세를 하고 있다. AP연합뉴스

일본 중의원(하원) 총선거 당선자 10명 중 9명이 헌법 개정에 찬성 입장이라는 조사 결과가 12일 나왔다.

아사히신문은 도쿄대 다니구치 마사키 연구실와 함께 진행한 조사에서 중의원 당선자 465명 중 430명(92.47%)이 ‘헌법을 바꿀 필요가 있다’고 답한 것으로 분석됐다고 이날 전했다.

아사히는 중의원 선거 입후보자 상대 조사를 투·개표 전날인 지난 7일 실시한 뒤 당선자 발표 후 이들만 따로 추려 이같이 분석했다.

개헌 찬성파가 당선자의 90%를 넘은 것은 2003년 첫 조사 시작 이래 처음이라고 아사히는 해설했다. 전임 이시바 시게루 총리 시절인 2024년 10월 중의원 선거 당시 결과(67%)와 비교하면 25%포인트 가량 늘었다.

역대 조사에서 총선 당선자 중 개헌 찬성파 비율은 제2차 아베 신조 정권 때인 2012년 89%였다가 2014년엔 84%, 2017년 82%, 2021년 76%, 2024년 67%으로 감소 추세였으나 이번에 반전됐다. 반면 개헌 반대 응답은 3%에 그쳐 지난 중의원 선거 당시 23%에서 급감했다.

헌법 개정이 필요한 내용을 복수 응답으로 묻는 문항에는 가장 많은 응답자가 ‘자위대 보유 명시’(80%)를 꼽았다. 자위대 명기는 자민당이 주장해 온 개헌의 핵심으로, 이번 여당 총선 공약에도 포함됐다. 다카이치 사나에 총리 역시 총선 유세 기간 중 “헌법에 왜 자위대를 적으면 안 되는가”라며 “그들의 긍지를 지키고 (자위대를) 확실한 실력 조직으로 만들기 위해서라도 당연히 헌법 개정을 해야 한다”고 말한 바 있다.

정당별로는 유신회(100%), 자민당(99%), 국민민주당(96%), 참정당(93%), 팀미라이(73%), 중도개혁연합(58%) 순으로 개헌 찬성 비율이 높았다. 일본공산당, 레이와신센구미는 개헌 반대가 100%였다. 자위대 명기에 대해서도 자민당(94%), 일본유신회(92%), 참정당(86%) 등은 찬성 비율이 크게 변하지 않았다. 다만 국민민주당(64%), 팀미라이(55%), 중도개혁연합(10%)에선 찬성율이 대폭 낮아졌다.

일본 정부·여당은 개헌에 속도를 붙이려는 분위기다. 다카이치 총리는 선거 다음날인 지난 9일 기자회견에서 “조금이라도 빨리 헌법 개정의 찬반을 묻는 국민투표가 행해지는 환경을 만들 수 있도록 끈질기게 임하겠다”고 밝혔다. 차기 총리 후보로 꼽히는 고이즈미 신지로 방위상, 연립여당 일본유신회 요시무라 히로후미 대표 등 유력 정치인도 개헌 필요성을 언급하고 있다.

일본의 현행 헌법은 9조에 전쟁 및 무력 행사의 영구 포기, 전력 보유 금지, 교전권 부인 등 내용을 담고 있어 ‘평화헌법’이라고도 불린다. 일본은 전투기, 잠수함, 미사일 등을 보유하고 있으나, 형식상 군대를 갖지 않는다고 돼 있어 헌법에 자위대에 대한 언급이 없다.

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

