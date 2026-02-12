현대글로비스, 자동차 운반선에 자체 개발 ‘AI 적재 기술’ 도입…“최적의 선적 위치 자동 도출”

현대글로비스가 자체 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 선박 적재계획’ 수립 기술을 자동차 운반선에 도입한다고 12일 밝혔다.

적재계획(Stowage Planning)은 화물 운송의 효율성과 안전성을 위해 선박에 화물을 어떻게 배치할지를 사전에 설계하는 작업이다.

이번에 도입한 기술은 자동차 운반선 내부를 층과 구역별로 세밀하게 분리해 구조적 특성과 이동 가능성을 체계적으로 파악한 데이터 모델을 통해 AI가 차량의 최적 이동 경로와 배치 위치를 제시한다고 회사 측은 강조했다. 선박에 실을 차량의 종류와 수량, 싣고 내리는 곳 등의 정보를 알고리즘에 입력하면 가장 효율적인 선적 위치가 자동으로 도출되는 식이다. 또 AI가 차량 동선이 막히는 구간은 없는지, 높이나 무게 조건을 충족하는지, 하역 순서에 맞는지 등을 자동으로 검토하고 최적의 적재 계획을 도출한다. 이로 인해 선박의 무게 중심이 고르게 분산돼 균형을 유지하며 안전하게 항해할 수 있게 된다는 설명이다.

다양한 목적지로 향하는 6000대 이상의 차량을 한꺼번에 실어야 하는 자동차 운반선은 각 선박의 내부구조가 다양하고 화물 구성도 매번 달라 일률적인 적재 계획을 세우기 어렵다. 적재계획을 잘못 수립하면 중간 기항지에서 내려야 하는 차량이 다음 목적지로 가는 차량에 막히는 상황이 발생할 수도 있다. 이러면 기항지에서 대량의 차량을 내렸다가 다시 실어야 해 운송 지연 및 추가 비용 발생이 불가피하다.

현대글로비스 관계자는 “AI 기반 적재계획 수립 기술을 활용하면 이 같은 비효율을 예방해 불필요한 시간과 비용의 낭비를 막을 수 있다”며 “이번 기술로 적재계획 수립 소요 시간이 전문인력이 설계하던 기존 방식(약 27시간) 대비 절반 수준으로 줄었다”고 말했다.