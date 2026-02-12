창간 80주년 경향신문

울산시 설 연휴 특별교통대책 시행··· 4개 노선 버스 막차 연장 운행

경향신문

본문 요약

울산시가 설 연휴 교통수요 증가에 대비해 대중교통 추가운영에 나선다.

울산시는 설 연휴 교통수요 증가에 대비해 13~18일 특별교통대책을 시행한다고 12일 밝혔다.

설 당일인 17일에는 KTX울산역을 경유하는 리무진 버스가 자정 이후 도착하는 승객 편의를 위해 2회 추가 운행한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

울산시 설 연휴 특별교통대책 시행··· 4개 노선 버스 막차 연장 운행

입력 2026.02.12 11:11

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 설 연휴 교통수요 증가에 대비해 대중교통 추가운영에 나선다.

울산시는 설 연휴 교통수요 증가에 대비해 13~18일 특별교통대책을 시행한다고 12일 밝혔다. 설 당일인 17일에는 KTX울산역을 경유하는 리무진 버스(5개 노선)가 자정 이후 도착하는 승객 편의를 위해 2회 추가 운행한다. 고속·시외버스터미널과 태화강역을 잇는 4개 노선(134·713·725·1713번)은 15∼18일 막차 운행 시간을 20∼30분 늦춘다.

일부 시내버스는 연휴 기간 이용객 감소가 예상됨에 따라 감차 운행한다.

전체 947대 버스(187개 노선) 중 244대(141개 노선)가 감차 대상이다. 평균 감차율은 평소 주말 대비 22%(설 당일 25.8%) 수준이다.

울산는 전통시장 주변 주정차 한시적 허용, 공영주차장 무료 개방, 승용차 요일제 임시 해제, 과적 차량 단속, 도로 정비 등을 한다. 또 상황실(1660-1200)을 운영해 실시간 교통정보를 제공하고, 5개 구·군이나 울산경찰청 등 관계기관과 비상 연락 체계를 구축해 교통 혼잡과 안전사고에 신속히 대응할 방침이다.

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

