“내 아이 첫 돌잔치 계약금 환불 거부·추가 비용 덤터기” 피해주의보

A씨는 지난해 2월 소중한 아이 첫 돌잔치를 위해 40만원을 주고 행사계약을 체결했다. 하지만 개인 사정이 생겼고 돌잔치를 하기로 했던 7월 27일에 3개월 가까이 앞서 계약해제 및 계약금 환급을 요구했다. 그러나 행사업체는 돌잔치 계약일로부터 7일이 경과한 후에는 취소시 계약금 환급이 불가하다는 약관을 안내하며 환급을 거부했다.

B씨는 지난해 8월 돌잔치 계약(이용 예정일: 2026년 1월 25일)을 체결하고 계약금 30만원과 함께 의상, 헤어, 메이크업을 위해 다른 업체에 추가로 계약금 3만원을 지급했다. B씨는 같은해 12월 의상 피팅을 문의했고 해당 업체는 피팅비로 3만원을 추가로 더 지불해야 한다고 안내했다. 그는 계약 당시 추가 비용에 대한 고지를 받지 못했다며 돌잔치와 부가서비스 계약을 해지하며 환급을 요구했으나 두 업체는 계약금을 돌려주지 않았다.

최근 혼인율 증가와 함께 출생률이 완만히 회복되는 가운데 자녀의 첫 생일을 기념하기 위한 돌잔치 서비스 이용 관련 피해가 급증하고 있다. 정부는 소비자들에게 계약서를 작성하기 전 거래내용, 해제·해지 조건 등을 확인하는 등 각별한 주의가 필요하다며 피해주의보를 발령했다.

12일 한국 소비자원에 따르면 최근 3년간 돌잔치 서비스 이용과 관련한 피해구제 신청 건수는 총 146건으로 집계됐다. 연도별로는 2023년 43건에서 2024년 50건, 2025년에는 53건으로 해마다 늘고 있다. 상당수 피해는 계약체결 이후 불가피한 사정으로 계약을 해제하고자 할 때 계약금 환불을 거부하는 경우였다.

특히 최근에는 돌잔치 장소 예약에 사진촬영, 의상, 메이크업 등 ‘스드메’ 관련 추가 서비스를 제공하는 경우가 급증하면서 해당 추가 서비스 선택사항과 거래조건 등에 대한 분쟁 발생 우려가 커지고 있다.

때문에 소비자는 기본서비스 외에 추가로 선택하는 서비스 내용과 비용 부담 등에 대해 사전에 꼼꼼하게 점검할 필요가 있는 것으로 확인됐다.

또 행사업체가 객관적인 근거 없이 ‘업계 1위’, ‘역대급 최대 할인’ 등 소비자를 오인시키는 표시·광고를 하는 경우도 있는 것으로 나타났다. 사업자를 선택할 때 실제 사업자의 규모, 만족도 등을 확인해 신중하게 결정하는 것이 중요한 이유다.

소비자원 관계자는 “돌잔치 사업자들은 소비자와의 분쟁을 예방하기 위해 기본서비스 내역 및 요금, 선택서비스 내역 및 요금, 계약해제·해지 조건 및 위약금에 관한 사항 등을 계약체결 전 소비자에게 구체적으로 제공하고 설명해야 한다”고 강조했다.

한편 돌잔치 서비스 계약 이용 과정에서 발생한 소비자피해에 대해 자율적인 분쟁해결이 어려운 경우, 1372소비자상담센터, 소비자24를 통해 소비자 상담 및 피해구제를 신청할 수 있다.