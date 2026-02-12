‘2026대구마라톤’ D-10···국내 최대 규모로 22일 개최

‘2026 대구마라톤대회’가 오는 22일 대구스타디움을 비롯한 도심 곳곳에서 개최된다.

12일 대구시에 따르면, 올해로 25회째를 맞는 이번 대회는 국내 최대 규모로 열릴 전망이다. 총 4만1254명(엘리트 150명·마스터즈 4만1104명)이 참가 접수를 마쳤다. 대회는 엘리트 풀코스 및 마스터즈 풀코스, 10.9㎞, 건강달리기 등 총 4개 종목으로 나눠 진행된다.

대구시는 대회 수준을 끌어올리기 위해 올해 다양한 변화를 줬다. 우승 상금은 16만달러에서 20만달러로 더욱 높였다. 또한 기록 향상을 위해 35㎞ 이후 구간의 고저도를 약 10m 완화하고, 반환 지점을 2곳에서 1곳으로 줄였다.

대구시는 원활한 경기 진행을 위해 초청선수 60여명을 위한 선수촌을 마련해 운영하고, 대구육상연맹은 심판 180명을 확보해 골드라벨 기준에 맞는 경기를 운영할 수 있도록 지원할 예정이다.

대구시는 대회 당일 1300여명의 교통통제 인력을 투입하고, 위험이 예상되는 구간에는 철제 펜스와 라바콘을 설치해 차량 오진입을 차단할 계획이다.

또한 시민 및 참가자들의 편의를 위해 시내버스 75개 노선을 우회 운행하고, 도시철도 2호선 운행 횟수를 12회(상행6·하행6) 늘린다. 수성알파시티역과 용지역을 중심으로 셔틀버스 3개 노선, 38대가 운영된다.

시는 기상 여건과 대규모 인파를 고려한 응급사고 대응 체계를 구축했다.

대구시는 집결지 및 주요 구간 31개 지점을 실시간으로 모니터링할 수 있는 종합상황실과 혹시 모를 한파에 대비한 대기소(2곳), 실내 웜업존 등을 마련했다.

보온 로브와 보온 은박도 참가자들에게 제공된다. 또 인파 분산을 위해 풀코스와 10.9㎞ 종목의 경기 전후 동선을 나누고, 출발 그룹별 물품보관 장소도 분산할 예정이다.

응급의료본부를 중심으로 자동심장충격기(AED)를 갖춘 응급의료 부스 5곳에는 전문 의료인력 100여명이 배치된다. 대구시민 구조봉사단 150명 등 380여명은 응급의료 대응 체계를 뒷받침한다.

이밖에 대구시는 대회 당일 24개팀, 700여명 규모의 응원단을 주요 지점에 배치하기로 했다. 특히 풀코스 막바지 구간인 35㎞ 이후 범안로 부근에는 별도의 응원단과 디제잉 차량을 운영해 참가자들에게 힘을 불어넣는다.

대구마라톤은 2023년부터 4년 연속 세계육상연맹(WA)이 인증하는 ‘골드라벨’ 대회로 인증받았다. 골드라벨은 참가 선수 수준과 매스컴 중계, 코스 적합성 등 평가 기준을 충족해야 한다.

골드라벨 인증 대회는 세계 20여개에 불과하다. 대구시는 세계육상연맹 최고 등급인 ‘플래티넘’ 라벨 대회로 격상을 추진 중이다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “대회 성공을 위해서는 시민 여러분의 적극적인 참여가 반드시 필요하다“면서 ”모든 지혜를 모아 대회를 준비하겠다“고 말했다.