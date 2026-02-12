성남시, ‘분당 재건축 등 정비물량 3만호 확대’ 공식 건의

경기 성남시는 분당신도시의 원활한 정비사업 추진을 위해 올해 특별정비구역 지정 물량을 종전 1만2000호에서 3만호로 확대해줄 것을 국토교통부에 공식 건의했다고 12일 밝혔다.

성남시는 지난 11일 국토교통부 장관에게 보낸 신상진 시장 명의 서한을 통해 “분당신도시 주민들은 미래형 도시로의 전환이라는 정부 정책 방향에 대해 지지와 참여 의지를 보여주고 있다”며 이같이 요청했다.

성남시는 “분당은 선도지구 공모 당시 기준 물량의 7배가 넘는 5만9000호가 특별정비구역 지정을 신청했지만, 제한된 물량으로 수만 명의 주민이 탈락의 아쉬움을 삼켜야 했다”며 “현재도 약 35개 구역, 5만여 세대가 1만2000세대라는 제한된 물량을 두고 경쟁하는 구도가 이어지면서 물량 확대 요구와 민원이 지속되고 있다”고 설명했다.

이어 “지난해 분당 외 4개 신도시 선도지구에서 소화하지 못한 미지정 물량 약 1만7000호를 수요가 확실한 분당에 반영한다면, 정부의 전체 주택 공급 목표 달성에도 실질적인 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

성남시는 또 “2026년에도 약 5만호 규모의 특별정비계획 지정 제안 신청이 예상되는 상황에서, 공급 물량을 합리적으로 확보하는 것은 주민들 간 소모적인 경쟁을 줄이고 수도권 주거 시장에 안정적인 공급 신호를 주는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.