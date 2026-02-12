창간 80주년 경향신문

KCC, 하이엔드 창호 전시장 ‘더 클렌체 갤러리 서초’ 오픈

경향신문

본문 요약

KCC는 서울 서초구 서초동 KCC본사에 자사의 프리미엄 창호 브랜드 '클렌체'를 직접 체험할 수 있는 전시장 '더 클렌체 갤러리 서초'를 새 단장을 완료했다고 12일 밝혔다.

고급 창호에 대한 시장의 요구가 높아지고 있는 만큼, 고급 창호를 찾는 건축·시공사 등 B2B고객과 일반 소비자들이 KCC의 프리미엄 제품과 디자인을 직접 경험해볼 수 있도록 전시 공간을 기존 대비 1.5배 늘리고 제품 체험 또한 강화했다는 취지다.

전시장에는 클렌체의 최신 창호 제품인 M700·M500·Z500·Z350·K200 등이 전시돼 있다.

KCC, 하이엔드 창호 전시장 ‘더 클렌체 갤러리 서초’ 오픈

입력 2026.02.12 11:30

  • 오동욱 기자

12일 서울 서초구 서초동 본사에 있는 체험형 전시관 ‘더 클렌체 갤러리 서초’가 새 단장을 마치고 새롭게 문을 열었다. 더 클렌체 갤러리 서초 내부 모습. KCC제공 사진 크게보기

12일 서울 서초구 서초동 본사에 있는 체험형 전시관 ‘더 클렌체 갤러리 서초’가 새 단장을 마치고 새롭게 문을 열었다. 더 클렌체 갤러리 서초 내부 모습. KCC제공

KCC는 서울 서초구 서초동 KCC본사에 자사의 프리미엄 창호 브랜드 ‘클렌체’를 직접 체험할 수 있는 전시장 ‘더 클렌체 갤러리 서초’를 새 단장을 완료했다고 12일 밝혔다. 창호를 직접 체험할 수 있도록 만들어 고급 창호 시장을 공략하겠다는 구상이다.

고급 창호에 대한 시장의 요구가 높아지고 있는 만큼, 고급 창호를 찾는 건축·시공사 등 B2B고객과 일반 소비자들이 KCC의 프리미엄 제품과 디자인을 직접 경험해볼 수 있도록 전시 공간을 기존 대비 1.5배 늘리고 제품 체험 또한 강화했다는 취지다.

전시장에는 클렌체의 최신 창호 제품인 M700·M500·Z500·Z350·K200 등이 전시돼 있다. 방문객은 실제 주거 공간과 유사하게 꾸민 공간에서 직접 체험을 통해 KCC의 기술력을 바탕으로 창이 창틀의 네 면에 얼마나 꼭 밀착하고 또 부드럽게 여닫히는지 확인할 수 있다. 또 별도의 체험구역을 통해 창을 여닫을 때 내외부의 소음과 온도 차이 또한 비교할 수 있다.

재건축·재개발 조합과 건축사, 시공사 등을 위한 설명회 공간도 새로 조성했다. 전시장에는 창호 전문 인력이 제품 안내와 맞춤 상담을 지원한다.

KCC는 서울 본사의 전시장과 함께 부산·경남권 고객을 위해 ‘더 클렌체 갤러리 부산’도 운영하고 있다. 향후 주요 도시를 대상으로 전시장을 늘리는 방안도 검토하고 있다.

KCC 관계자는 “더 클렌체 갤러리는 고급 창호 시장에서 높아지는 체험 수요를 반영해 클렌체의 기술력과 디자인을 현장에서 직접 확인할 수 있도록 만든 공간”이라며 “이번 리뉴얼(새 단장)을 계기로 세미나와 기술 교육, 파트너사 협업 프로그램을 강화해 클렌체를 하이엔드 프리미엄 창호 대표 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

