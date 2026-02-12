450여 년 이어진 전통 합동 세배 ‘강릉 위촌리 도배례’ 18일 개최

강원 강릉시는 설 연휴 마지막 날인 오는 18일 오전 10시 성산면 위촌리 전통문화 전승회관에서 마을 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘도배례(都拜禮)’가 진행된다고 23일 밝혔다.

450여 년을 이어온 위촌리의 도배례는 설 다음 날 도포와 검은색 두루마기 등 전통 의복을 갖춘 주민들이 촌장과 마을 어르신들께 합동으로 세배하는 세시풍속이다.

위촌리의 도배례는 조선 중기인 1571년 마을 주민들이 대동계를 조직한 이후 455년째 이어지고 있다.

(사)위촌리대동계가 주관하는 이번 행사는 전통놀이 한마당을 시작으로 촌장 가마 행차, 장학금 전달식과 도배례 순으로 진행된다.

촌장에게 세배를 올린 주민들은 마을 부녀회 등에서 마련한 떡국과 각종 명절 음식, 막걸리 등을 나눠 먹으며 덕담을 나누는 전통을 지키고 있다.

윷놀이 등의 전통놀이를 함께 즐기며 마을 공동체의 화합을 다지는 시간도 마련된다.

누구나 참여할 수 있는 열린 행사로 어른 공경의 의미를 체험할 수 있는 공동체 교육의 장이 될 것으로 기대된다.

엄명섭 (사)위촌리대동계 회장은 “도배례는 개인의 세배를 넘어 공동체 전체가 어른을 공경하고 서로를 잇는 마음을 나누는 강릉의 소중한 문화유산”이라며 “공동체의 가치를 체험하고 배우는 뜻깊은 시간이 될 것”이라고 밝혔다.

위촌리에서 시작된 도배례는 인근 마을뿐 아니라 도심 지역으로도 확산해 성산면 관음2리, 구산리, 금산1·2리, 어흘리를 비롯해 강동면 모전1리, 왕산면 대기2리 등 10여 개 마을에서 설 명절 때마다 합동 세배를 진행하고 있다.

주민 간 결속을 다지는 데 큰 역할을 해온 도배례는 코로나 19 확산으로 2021년과 2022년에 중단됐다가 2023년부터 재개됐다.

허동욱 강릉시 문화유산과장은 “무형 문화유산인 도배례가 단절되지 않게 하려고 지속적인 관심과 보존에 힘쓰겠다”라고 말했다.