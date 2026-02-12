11번가, 중국 징둥닷컴과 손잡고 ‘역직구’ 서비스…“상반기 개시”

SK그룹 전자상거래(e커머스) 계열사인 11번가가 중국 e커머스 ‘징둥닷컴’(JD.com)과 손을 잡고 역직구 사업에 진출한다.

11번가는 지난 4일 중국 베이징 징둥닷컴 본사에서 크로스보더(국경 초월) 전자상거래 사업부문인 징둥크로스보더와 물류 자회사인 징둥로지스틱스와 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 밝혔다. 11번가 판매자 상품을 중국 소비자에게 판매하는 역직구 사업을 진행하는 것으로. 올해 상반기 중 이뤄질 것으로 보인다.

이번 협약으로 많은 서류가 필요한 입점 과정과 복잡한 통관 절차, 물류비 부담 등으로 높았던 역직구 시장 진입 장벽이 낮아질 것으로 11번가는 기대하고 있다. 11번가 판매자들은 징둥닷컴의 크로스보더 전자상거래 플랫폼인 ‘징둥월드와이드’에 입점해 상품을 판매할 수 있게 되는데, 주문 처리부터 입고·통관·배송까지 물류 과정 전반을 징둥로지스틱스가 전담한다. 양사는 징둥닷컴 상품을 11번가에서 판매하는 직구 사업도 진행할 예정이다.

징둥닷컴은 직매입 구조와 자체 물류망을 갖춘 중국 대표 e커머스 기업으로 ‘중국의 아마존’으로 불린다. 현재 전 세계 100여개 국가의 2만여개 브랜드를 확보하고 있다.

업계 안팎에서는 11번가의 이번 협약을 G마켓을 견제하기 위한 포석으로도 해석한다. G마켓은 최근 중국 알리바바그룹과 함께 합작법인(JV)을 설립해 자회사로 편입했다. 이후 G마켓 판매자 제품이 알리바바 계열인 라자다에 판매되면서 글로벌 매출이 증가하는 등 쿠팡과 네이버 양강 구도로 굳어진 국내 e커머스 시장의 판도를 깰 수 있을지에 관심이 쏠리고 있다.

11번가 신현호 전략그룹장은 “이번 협업은 플랫폼 제휴를 넘어 한국과 중국을 잇는 상시 유통 파이프라인을 구축한다는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 판매 플랫폼부터 물류까지 원스톱으로 지원해 판매자들이 상품 경쟁력 향상에만 집중할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.