최초 미국 유학생 유길준 ‘서유견문 필사 교정본’ 국가등록문화유산 등재

국가유산청은 유길준(1856~1914)의 <서유견문(西遊見聞) 필사 교정본>(사진)을 국가등록문화유산으로 등록했다고 12일 알렸다. 한말 정치가이자 사상가인 유길준이 미국 유학 때 경험을 국한문혼용체로 기록한 <서유견문>의 교정 원고본이다.
이 교정본은 총 1건 9책으로 구성되어 있다. 국가유산청은 “이 교정본에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 교정하거나 문장을 다듬고 내용을 수정한 흔적이 남았다. 교정 과정과 인쇄 이전의 원문 상태를 확인할 수 있기에 역사학, 서지학 연구에 중요한 가치를 지닌다”고 했다.
유길준은 1883년 조선 최초 서양 사절단인 보빙사 일원으로 미국을 방문했다. 매사추세츠주 세일럼에 있는 거버너 더머 아카데미에서 공부했다. 그는 조선 최초의 미국 유학생으로 알려져 있다. 그는 1884년 갑신정변 소식을 듣고 1885년 귀국했다.
유길준은 서양 각국의 지리, 역사, 행정, 풍속 등 20편을 근대식 백과사전식으로 <서유견문>에 정리했다. 세계정세와 서양 문물에 관한 19세기 조선인의 시각을 들여다볼 수 있는 자료다.