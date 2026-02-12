창간 80주년 경향신문

최초 미국 유학생 유길준 ‘서유견문 필사 교정본’ 국가등록문화유산 등재

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국가유산청은 유길준의 <서유견문 필사 교정본>을 국가등록문화유산으로 등록했다고 12일 알렸다.

국가유산청은 "이 교정본에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 교정하거나 문장을 다듬고 내용을 수정한 흔적이 남았다. 교정 과정과 인쇄 이전의 원문 상태를 확인할 수 있기에 역사학, 서지학 연구에 중요한 가치를 지닌다"고 했다.

유길준은 1883년 조선 최초 서양 사절단인 보빙사 일원으로 미국을 방문했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

최초 미국 유학생 유길준 ‘서유견문 필사 교정본’ 국가등록문화유산 등재

입력 2026.02.12 11:42

  • 김종목 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국가유산청은 유길준(1856~1914)의 <서유견문(西遊見聞) 필사 교정본>(사진)을 국가등록문화유산으로 등록했다고 12일 알렸다. 한말 정치가이자 사상가인 유길준이 미국 유학 때 경험을 국한문혼용체로 기록한 <서유견문>의 교정 원고본이다.

이 교정본은 총 1건 9책으로 구성되어 있다. 국가유산청은 “이 교정본에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 교정하거나 문장을 다듬고 내용을 수정한 흔적이 남았다. 교정 과정과 인쇄 이전의 원문 상태를 확인할 수 있기에 역사학, 서지학 연구에 중요한 가치를 지닌다”고 했다.

서유견문 필사 교정본. 국가유산청

서유견문 필사 교정본. 국가유산청

유길준은 1883년 조선 최초 서양 사절단인 보빙사 일원으로 미국을 방문했다. 매사추세츠주 세일럼에 있는 거버너 더머 아카데미에서 공부했다. 그는 조선 최초의 미국 유학생으로 알려져 있다. 그는 1884년 갑신정변 소식을 듣고 1885년 귀국했다.

유길준은 서양 각국의 지리, 역사, 행정, 풍속 등 20편을 근대식 백과사전식으로 <서유견문>에 정리했다. 세계정세와 서양 문물에 관한 19세기 조선인의 시각을 들여다볼 수 있는 자료다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글