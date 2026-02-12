최초 미국 유학생 유길준 ‘서유견문 필사 교정본’ 국가등록문화유산 등재

국가유산청은 유길준의 <서유견문 필사 교정본>을 국가등록문화유산으로 등록했다고 12일 알렸다.

국가유산청은 "이 교정본에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 교정하거나 문장을 다듬고 내용을 수정한 흔적이 남았다. 교정 과정과 인쇄 이전의 원문 상태를 확인할 수 있기에 역사학, 서지학 연구에 중요한 가치를 지닌다"고 했다.

유길준은 1883년 조선 최초 서양 사절단인 보빙사 일원으로 미국을 방문했다.