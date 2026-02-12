창간 80주년 경향신문

“집회정보 카톡으로 알려요” 종로·KT 알림톡 추진

본문 요약

서울 종로구가 KT와 함께 주민 불편을 줄이기 위해 '시위·집회 알림톡 서비스' 상용화를 추진한다고 12일 밝혔다.

서울교통정보센터와 서울경찰청 정보를 연계해 시위·집회 관련 정보를 정확하게 안내할 계획이다.

정문헌 중로구청장은 "시위·집회 정보를 선제적으로 제공해 종로를 오가는 구민과 방문객 모두가 안전하고 쾌적한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

“집회정보 카톡으로 알려요” 종로·KT 알림톡 추진

입력 2026.02.12 11:52

수정 2026.02.12 11:53

  • 김은성 기자

서울 광화문 광장에서 집회가 열리고 있는 모습. 연합뉴스 자료사진.

서울 광화문 광장에서 집회가 열리고 있는 모습. 연합뉴스 자료사진.

서울 종로구가 KT와 함께 주민 불편을 줄이기 위해 ‘시위·집회 알림톡 서비스’ 상용화를 추진한다고 12일 밝혔다.

구는 서버 환경 구축과 플랫폼·홈페이지 연계 서비스 등 프로젝트 전반을 총괄하고 KT는 서비스개발과 기술 지원을 맡는다. 서비스는 오는 9월까지 구축을 완료하고 연내 운영하는 것이 목표다. 해당 서비스는 주민 제안을 출발점으로 행정과 기업이 구현한 민관협력의 성과라는 점에서 의미가 있다고 구는 설명했다.

구에 따르면 2024년 시위·집회로 인한 생활 불편 해소 방안을 접수받아 2025년 인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT)을 전공하는 KT디지털인재장학생과 개발을 진행했다. 그 결과 실험모델을 완성했고 서비스 실효성과 확장성을 높이기 위해 올해 협력사업으로 추진키로 했다.

상용화 과정에서는 행정 환경에 적합한 기술 안정성과 이용 편의성 강화에 중점을 두고 작업을 진행한다. 알림 신청·변경·취소 메뉴를 상시 노출하는 사용자 경험(UX) 디자인을 적용하고, 희망 지역 기준 알림과 버스 통제 정보 안내 등을 확대할 방침이다.

완성된 서비스는 카카오톡 기반 알림톡 형태로 제공된다. 서울교통정보센터와 서울경찰청 정보를 연계해 시위·집회 관련 정보를 정확하게 안내할 계획이다. 정문헌 중로구청장은 “시위·집회 정보를 선제적으로 제공해 종로를 오가는 구민과 방문객 모두가 안전하고 쾌적한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.

