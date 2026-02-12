‘올릴 때는 확, 내릴 때는 찔끔’ 설탕가격 짬짜미한 제일제당 등 3사 과징금 4000억원 ‘철퇴’···한달에 9차례 만난 적도 있어

CJ제일제당·삼양·대한제당 등 3사가 4년여간 원재료 가격이 내렸는데도 설탕 가격 인하를 미루는 등가격을 짬짜미한 혐의로 4000억원대 과징금을 물게 됐다. 담합 사건 과징금 액수로는 역대 두번째로 많은 수준이다. 이들 3사는 한달에 때론 10차례씩 만나 가격 방향성을 논의한 것으로 조사됐다.

공정위가 설탕 시장에서 담합을 벌인 CJ제일제당·삼양·대한제당 3사가 약 4년간에 걸쳐 설탕 가격을 담합한 행위에 시정명령 및 과징금 4083억원을 부과했다고 12일 밝혔다. 과징금 액수는 CJ제일제당 1506억원, 삼양 1302억원, 대한제당 1273억원 등이다.

공정위 조사 결과, 이들은 2021년 2월부터 지난해 4월까지 총 8차례에 걸쳐 설탕 판매가격 변경 폭과 시점 등을 합의했다. 원재료 격인 원당 가격이 하락하는 시기에는 하락분을 더 늦게 반영하기 위해 가격 인하 시기를 늦추고, 인하 폭도 적게 잡는 식이었다. 조직 대표부터 직원까지 광범위하게 담합에 동원됐다. 대표·본부장들이 만나 대략적인 인상방안을 합의하면 이후 영업팀들이 한달에 많게는 9차례씩 만나 구체적인 세부방안을 논의했다.

제당 3사는 합의를 하면 전체 거래처에 가격 변경계획을 통지하고 필요한 경우 거래처와 협상을 벌였다. 이때 협상은 해당 수요처 점유율이 가장 높은 곳이 나섰다. 각 사의 협상력을 고려해 치밀하게 역할을 배분한 것이다. 수요처가 가격 인상을 거부할 경우 3사가 공동으로 압박하기도 했다. 결과적으로 ‘가격 인상은 적시에, 인하는 뒤늦게 찔끔’ 하는 식으로 설탕 가격이 왜곡됐다.

공정위는 제당사가 담합으로 이익을 극대화하는 사이 수요처는 가격 인상 압박을 받고, 제품 가격 인상으로 소비자가 피해를 떠안게 됐다고 설명했다.

정제당 시장은 수입품 관세가 30%로 사실상 국가가 ‘관세 장벽’으로 보호해주는 산업이다. 정제당 시장에서 제당 3사의 점유율은 90%에 달한다. 제당 3사는 2007년에도 15년 동안 담합을 벌인 혐의로 공정위에 과징금 511억을 부과받은 바 있다.

2024년 4월 시작된 이번 조사는 카카오톡 대화 등에서 정황 증거를 발견하면서 덜미를 잡았다. 제당 3사는 조사 착수 이후에도 1년여간 담합을 유지하고 공정위 조사 정보를 공유하기도 했다.

이들은 담합으로 3조2884억원의 매출을 올린 것으로 나타났다. 공정위는 매출액에 15%로 과징금을 산정했다고 밝혔다.

이번 사건의 과징금 부과 액수는 역대 담합 사건 중 두 번째로 많다. 특히 사업자당 평균 부과금액(1361억원)은 역대 최대다. 다만 향후 리니언시(자진감경 제도)가 적용되면 실제로 담합업체들이 부담하는 과징금 액수는 크게 줄어들 수 있다. 리니언시 제도 상 1순위는 100%, 2순위는 50% 과징금이 감면된다.

과징금 액수가 예상보다 높게 나오면서 향후 달걀·밀가루·전분당·돼지고기 등 민생 담합 과징금 부과 기준점도 높아질 것으로 보인다. 공정위는 앞서 지난해 검찰의 고발 요청으로 담합을 주도한 3개 사 및 주요 임직원 11명을 고발했다.

다만 정부가 적극적으로 활용하겠다고 밝힌 ‘가격 재결정 명령’은 적용되지 않았다. 법 위반 행위가 제재 시점까지 지속하여야 한다는 요건이 충족되지 않아서다. 공정위는 대신 설탕 3사에 향후 3년간 설탕 가격 변경현황을 연 2회 공정위에 서면 보고토록 하는 가격변경현황 보고 명령을 내렸다.

주병기 공정위원장은 이날 브리핑에서 “식료품 분야에서 은밀하게 장기간 지속된 약탈적 담합을 제재한 사건”이라며 “국민이 체감하는 높은 식료품 가격을 안정시킬 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.