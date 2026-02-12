창간 80주년 경향신문

공익 영상 공모전 'WeTube' 온라인 시민 투표 실시···커피 쿠폰 증정

입력 2026.02.12 13:37

‘WeTube(너, 나, 우리 WeTube)’ 영상 공모전 홍보물. 전국언론노동조합 방송작가지부 제공

전국언론노동조합 방송작가지부와 금융산업공익재단은 오는 18일까지 공익 영상 공모전 ‘WeTube(너, 나, 우리 WeTube)’ 최종 수상작 선정을 위한 온라인 시민 투표를 진행한다고 12일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 이번 공모전은 기후위기, 여성, 노동, 청년, 금융소외계층 등 사회적 관심이 필요한 의제를 주제로 한 공익 영상을 발굴하고 비정규직 방송작가와 독립 제작자 등 미디어 노동자의 창작 활동과 경제활동을 지원하기 위해 마련됐다. 제작지원금을 통해 안정적인 제작 여건을 제공하고 공익 콘텐츠 확산을 동시에 꾀한다는 취지다.

선정작 35편은 모두 제작을 마쳐 유튜브 채널 ‘WeTube’에 공개됐다. 시민들은 영상을 시청한 뒤 온라인 링크와 QR코드를 통해 투표에 참여할 수 있다. 투표는 부문별 1인 2편까지 선택할 수 있다. 참여자에게는 추첨을 통해 커피 쿠폰을 제공한다.

주최 측은 시민 투표 결과와 전문가 심사를 합산해 대상·금상·은상·우수상 등 10팀을 선정하고 총 1750만원의 상금을 수여할 계획이다.

