최휘영 문체부 장관 “광화문 한글 현판, 종묘 개발 문제와는 달라” “시민과 숨 쉰다는 점에서 변화도 고려해야”

최휘영 문화체육관광부 장관은 12일 서울 광화문의 한글 현판 설치 문제를 두고 “국민과 함께 생활하는 공간이라는 점에서 광화문은 우리와 함께 숨 쉬는 공간이며, 그런 관점에서는 변화가 있을 수 있다”고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 12일 서울 충정로 모두예술극장에서 열린 기자간담회에서 “한자 현판을 유지하면서 그 아래 한글 현판을 병기하는 아이디어가 나왔고, 이에 대해 공론화해 보자고 판단했다”며 이같이 밝혔다. 그는 지난달 국무회의에서 광화문에 한글 현판을 추가하자고 제안했다. 한글의 통해 국가의 정체성을 보여주는 등 변화하는 시대의 요구를 받아들이자는 뜻이었다.

최 장관은 다만 “문화재를 건드리는 것은 전문가들의 심리를 받고 이 의견을 따를 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “한글 현판 논의는 그간 여러 번 있었는데, 한자를 유지하면서 한글도 병행하는 아이디어는 공론화해 논의해 본 적 없는 것 같아 제안한 것”이라며 “공론화가 우선”이라고 했다.

앞서 문체부는 서울시가 추진 중인 종묘 앞 세운상가 재개발 계획에 대해서는 문화재 보존을 들어 반대했다. 문체부가 문화유산의 원형 보존을 두고 종묘와 광화문 현판에 서로 다른 견해를 보였다고 생각할 수 있는 지점이다.

최 장관은 이에대해 “종묘는 원형 그대로의 가치를 인정받아 세계문화유산이 됐다. 그렇기에 지금의 원형 자체에 대한 변화가 있는 부분은 평가를 받아야 한다고 생각한다”며 “광화문의 경우는 한국 현대사에서 (시민들과) 같이 숨 쉬고 있는 부분이라 생각한다. 원형보존이 가장 중요하지만, 이러한 관점에서 변화가 있을 수도 있다고 봤다”고 말했다.

다음 달 21일로 예정된 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연에 대해서는 “BTS의 첫 복귀 무대를 상징적 공간인 광화문에서 시작한다는 점에서 뜻깊고 고맙다”며 “관련 기관과 협의해 진행 여부를 결정하는 사안이라며, 구체적 지원 내용을 조율하고 있다”고 말했다.

오는 4월 1일부터 ‘문화가 있는 날이’ 매주 수요일로 확대되는 것과 관련해서는 “매주 수요일마다 지금의 할 혜택이 그대로 적용된다는 것은 오해”라며 “(매달에서 매주로 바뀌는 만큼) 내용과 형식에 있어 변화가 있을 수밖에 없다”고 말했다. 그간 주요 영화관에서 문화가 있는 날 영화 관람료를 7000원으로 할인해 왔는데, 이런 혜택이 매주 반복된다는 뜻은 아니라는 설명이다.

최근 한국콘텐츠진흥원장 최종 면접에서 배우 이원종 씨를 포함해 방송사·제작사 등 콘텐츠 업계 관계자들이 이름을 올렸으나 최종 탈락하는 등 문체부 산하 기관장 인선이 늦어지는 것에 대해서는 “마음이 급하다”며 “(콘진원의 경우) 재공모 절차를 빠르게 진행하겠다”고 말했다.