조국혁신당 전북도당, ‘12·3 내란’ 청사 폐쇄 전북지사 등 9명 특검 고발

조국혁신당 전북도당이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 청사 출입을 통제하고 폐쇄 조치를 시행한 김관영 전북도지사와 도내 기초자치단체장들을 ‘2차 종합특검’에 고발하겠다고 밝혔다.

전북도당은 12일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “도민의 생명과 안전을 보호해야 할 자치단체장들이 공공기관의 문을 닫고 시민의 접근을 차단했다”며 고발 취지를 설명했다.

고발 대상은 김관영 지사를 비롯해 이학수 정읍시장, 정성주 김제시장, 유희태 완주군수, 황인홍 무주군수, 최훈식 장수군수, 심민 임실군수, 심덕섭 고창군수, 권익현 부안군수 등 9명이다. 적용 혐의는 ‘내란 동조’와 ‘직무유기’ 등이다.

전북도당은 당시 일부 지방자치단체가 중앙정부의 계엄 관련 지침과 달리 청사를 개방했던 사례를 언급하며 전북 지자체 대응을 비판했다. 전북도당은 “지방자치단체장은 위기 상황에서도 주민을 보호해야 할 행정 책임자”라며 “위헌성이 명백한 지침에 따라 일방적으로 청사를 폐쇄한 조치는 정당한 직무 수행으로 보기 어렵다”고 주장했다.

또 사태 이후 1년여가 지났음에도 책임 있는 사과나 해명이 없었다고 지적했다. 전북도당은 “김 지사가 공개적으로 내란 반대 입장을 밝혔지만 현장에서는 도청 폐쇄 조치가 즉각 해제되지 않았다”며 “‘관행적 방호’나 ‘안정 조치’라는 설명은 당시 상황의 중대성에 비춰 납득하기 어렵다”고 밝혔다.

이에 대해 전북도는 기존 입장을 통해 반박했다. 전북도는 “당시 행정안전부가 ‘청사 출입문 폐쇄 및 출입자 통제’ 지침을 전국 시·도에 전달했지만 도청은 관련 규정에 따라 평상시 수준의 청사 방호 체계를 유지했다”고 밝혔다. 이어 “김 지사도 당일 밤 언론 인터뷰에서 ‘종북 세력 척결을 위한 계엄 선포는 납득할 수 없다’며 계엄을 비판했다”고 덧붙였다.

정도상 조국혁신당 전북도당위원장은 “민주주의와 지방자치 원칙을 훼손한 행위에 대한 명확한 진상 규명이 필요하다”며 “이번 고발은 헌법 가치 회복을 위한 조치”라고 말했다.