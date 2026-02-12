서울시, 청년 임차보증금 지원하고 취업준비 기간 줄인다

서울시가 올해 청년들의 주거안정을 위해 임차보증금 마련을 돕는 ‘청년주거씨앗펀드’를 조성하고 업무에 대한 실무 경험을 지원하는 서울영커리언스를 추진한다.

서울시가 12일 이런 내용 등을 담은 ‘3차 청년정책 기본계획’을 발표했다. 이번 대책은 4대 영역(일자리, 주거·생활, 동행·복지, 참여·소통)을 중심으로 역량 강화와 성장에 투자해 사회 진입 기간을 단축하는 데 초점을 뒀다.

시는 “지난 5년간 ‘2차 청년행복프로젝트’를 통해 다각도의 지원을 펼쳤다”며 “그럼에도 초기 청년(15~29세) 취업자가 38개월째 줄고 쉬었음 청년이 72만에 달하는 등 취업에 대한 어려움이 커지자 체감할 수 있는 대책을 마련했다”고 설명했다.

우선 시는 대학 졸업 후 첫 취업까지 평균 11.5개월이 걸리는 현실을 감안해 일 경험을 지원하는 커리어사다리 ‘서울영커리언스’를 추진한다. 서울 영커리언스는 캠프·챌린지·인턴십I·인턴십II·점프업 5단계로 구성된다. 올해 6000명을 시작으로 2030년 1만6000명까지 확대해 실무 경험을 쌓는 기회를 제공할 예정이다.

창업을 꿈꾸는 청년에게 협력생태계를 제공하는 ‘로컬청년성장허브’도 문을 연다. 청년성장허브는 전국 지자체와 기업, 투자자 등과 청년을 연결하는 컨트롤타워 역할을 할 것이라고 시는 소개했다.

사회초년생을 위한 주거정책도 추진한다. 우선 청년 본인 납입액의 30~50%를 시가 매칭해 독립에 필요한 임차보증금 마련을 돕는 ‘청년주거씨앗펀드’를 조성해 내년부터 운영한다. 또 바이오·R&D(마곡), ICT·첨단산업(G밸리), 핀테크·금융(여의도) 등 산업클러스터 내 청년 재직자가 입주할 수 있는 ‘청년성장주택’도 운영한다. 이는 기존 청년임대주택의 입주 조건을 개선하는 방식으로 2027년부터 추진할 계획이다.

불안한 일자리로 미래 설계가 어려운 청년을 위한 ‘청년미래든든연금’도 도입한다. 국민연금 가입율이 낮은 비정규직 청년을 상대로 12개월간 국민연금 가입액의 절반을 서울시가 부담하는 것으로 내년부터 1만5000명을 대상으로 지원에 나선다.

학업과 취업, 결혼 등 다양한 이유로 상경한 청년이 서울에 안정적으로 정착하도록 ‘서울청년센터’ 내 전담상담창구를 운영하고, 상경 목적과 연령대를 세분화해 정책을 제공하는 ‘서울생활꿀팁’ 프로그램도 추진한다.

시는 물론 중앙정부 등 6000건 이상의 청년정책을 통합 제공하는 원스톱 플랫폼 ‘청년 몽땅 정보통’에 인공지능(AI)을 도입해 청년 삶과 밀접한 분야에 대한 초개인화된 서비스도 제공할 계획이다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “이번 계획을 통해 청년이 서울을 무대로 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하며 성장할 수 있는 ‘청년성장특별시’를 완성해 나가겠다”고 말했다.