르노코리아, 부산공장 누적 생산량 400만 대 돌파…“글로벌 핵심 전략 거점으로 자리매김”

본문 요약

르노코리아는 부산공장 누적 생산 대수가 400만대를 넘어섰다고 12일 밝혔다.

부산공장은 이를 기반으로 중형 스포츠유틸리티차 그랑 콜레오스, 글로벌 플래그십 크로스오버 필랑트를 비롯해 폴스타4 등에 이르기까지 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차를 동시에 생산하는 미래차 전초 기지로 자리매김했다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 지난 11일 열린 기념행사에서 "부산공장에서 400만 대 이상을 생산할 수 있었던 가장 큰 원동력은 최고 수준의 품질 경쟁력과 임직원들의 뛰어난 역량"이라며 "이번 400만대 누적 생산을 새로운 도약의 출발점으로 삼아 500만대 생산을 향해 더욱더 힘차게 나아가겠다"고 말했다.

입력 2026.02.12 14:14

지난 11일 르노코리아 부산공장에서 열린 누적 생산량 400만대 돌파 기념행사에서 임직원들이 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’와 함께 기념사진을 찍고 있다. 르노코리아 제공

르노코리아는 부산공장 누적 생산 대수가 400만대를 넘어섰다고 12일 밝혔다.

르노그룹이 삼성자동차로부터 공장을 인수한 2000년 이래 26년 만이다.

국내에서 약 220만대, 해외에서 약 180만대가 팔린 것으로 집계됐다.

르노코리아 부산공장은 비유럽 매출 비중 확대를 겨냥한 르노그룹의 ‘인터내셔널 게임 플랜 2027’에 따른 핵심 생산 거점이자 그룹 내 D(중형)·E(준대형) 세그먼트 생산을 책임지는 글로벌 허브로서 주요 전략 모델들을 지속 생산해 왔다.

이곳에서 가장 많이 만들어진 차량은 중형 세단 SM5로, 모두 95만4000대가 생산됐다. 이어 SM3와 닛산 로그가 각각 80만5000대, 58만5000대 출고돼 르노코리아의 실적을 이끌었다.

하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 생산할 수 있는 혼류 생산 체계를 구축해 높은 유연성을 확보한 점도 400만대 돌파에 일조했다고 르노코리아는 전했다. 지난해 1월에는 생산 설비 업데이트를 통해 국내 자동차 기업 최초로 내연기관 생산 라인을 전기차 조립까지 가능한 라인으로 전환했다.

부산공장은 이를 기반으로 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스, 글로벌 플래그십 크로스오버 필랑트를 비롯해 폴스타4 등에 이르기까지 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차를 동시에 생산하는 미래차 전초 기지로 자리매김했다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 지난 11일 열린 기념행사에서 “부산공장에서 400만 대 이상을 생산할 수 있었던 가장 큰 원동력은 최고 수준의 품질 경쟁력과 임직원들의 뛰어난 역량”이라며 “이번 400만대 누적 생산을 새로운 도약의 출발점으로 삼아 500만대 생산을 향해 더욱더 힘차게 나아가겠다”고 말했다.

