CU, 성수동에 ‘디저트 특화 편의점’···“해외 진출 전초기지될 것”

편의점 CU가 서울 성수동에 디저트 특화 편의점인 ‘CU 성수디저트파크점’을 연다고 12일 밝혔다.

CU 성수디저트파크점은 국내 디저트 트렌드를 한자리에서 경험할 수 있도록 상품과 체험 요소들을 결합한 공간으로, 일반 편의점 대비 디저트 상품을 약 30% 늘린 것이 특징이다.

이를 위해 연세우유 크림빵을 비롯해 두바이 디저트, 베이크하우스 405, 생과일 샌드위치 등 인기 디저트 시리즈를 한 자리에 모은 큐레이션존도 별도로 구성했다. 여기에 get커피와 델라페 아이스드링크, 요거트, 토핑존 등을 함께 배치해 디저트와 어울리는 페어링 상품까지 함께 구매할 수 있도록 했다.

고객이 기호에 맞게 직접 디저트를 만들어볼 수 있는 DIY 체험존도 마련돼 있다. 오븐형 에어프라이기와 휘핑크림 디스펜서, 다양한 토핑을 갖추고 꿀조합 레시피와 조리 방법 등이 안내돼 있는 공간이다. 최근 기존 식품을 자신만의 방식으로 재해석해 즐기는 모디슈머(Modisumer) 트렌드가 확산한 영향으로 보인다.

CU 성수디저트파크점에는 지난해부터 인기를 끌고 있는 리얼 스무디 기계화 생과일 키오스크 등 다양한 디저트 기기도 설치돼있다.

디저트는 CU의 효자 상품 중 하나다. 두바이 디저트 시리즈를 업계에서 가장 먼저 선보이면서 CU를 운영하는 BGF리테일의 지난해 매출은 9조원을 돌파하는 등 사상 최대 실적을 기록했다. 두바이 시리즈 판매량은 이달 초 1000만개를 돌파했으며, 연세우유 크림빵은 누적 1억개 판매를 눈앞에 두고 있다.

박정권 BGF리테일 운영지원본부장은 “성수디저트파크점은 CU가 보유한 디저트 상품 기획력과 트렌드 대응력을 집약한 편의점”이라며 “편의점 디저트가 해외로 진출하는 전초기지로 만들겠다”고 말했다.