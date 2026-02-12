“빗썸 오지급 보상 안내 URL 링크는 100%사기”

최근 비트코인 오지급 사고 이후 ‘보상금을 지급한다’며 인터넷 주소(URL) 클릭을 유도하는 메시지를 받았다면 100% 사기다.

금융위원회와 금융감독원은 12일 “빗썸의 오지급 사고 관련 보상금 지급 발표로 국민의 관심이 커지면서 스미싱 피해 우려도 커졌다”며 소비자경보(주의)를 발령했다. 스미싱은 문자 메시지 등으로 악성 앱 URL 클릭을 유도해 개인정보 등을 탈취하는 금융사기 범죄다.

금융당국은 “빗썸은 보상금 지급을 위한 개별 안내를 아직 하지 않았다”며 “앞으로 고객에게 안내할 때도 URL은 절대 포함하지 않을 예정”이라고 밝혔다. 빗썸은 URL과 유사한 배너 링크나 앱 푸쉬 기능도 보상 안내에 활용하지 않을 계획이다.

금융당국은 “문자나 카카오톡 등 메시지에 포함된 출처가 의심스러운 URL을 클릭하면 악성 앱이 설치돼 개인정보 유출과 금융 피해 등이 발생할 수 있다”며 “특히 빗썸 오지급 보상금 안내 메시지에 URL 링크가 포함됐다면 100% 사기이므로 절대 클릭하면 안 된다”고 당부했다.

만약 URL을 눌러 악성 앱이 설치됐다면 비행기 모드를 실행하거나 휴대전화 초기화를 진행한 뒤 경찰서에 피해 신고를 해야 한다. 자금 이체 등 금융 피해가 발생하면 본인 또는 사기범 계좌의 금융회사나 보이스피싱 통합신고대응센터(112)로 곧장 신고해 지급 정지를 요청해야 한다.

금융당국은 “향후 빗썸 보상금 관련 금융사기 피해 여부를 면밀히 모니터링하고 피해가 발생하면 소비자경보 상향 등을 검토할 것”이라고 했다.